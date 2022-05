K-pop: Garam, do Le Sserafim, enfrenta acusações de bullying; entenda

Garam, uma das integrantes do girlgroup Le Sserafim, está envolvida em polêmicas de bullying. A agência se pronunciou em defesa da artista

Le Sserafim é um grupo feminino de k-pop que estreou no mercado no início de maio. Mas, no sexteto agenciado pela Source Music e pela Hybe Corporation, uma delas se envolveu em polêmicas de bullying.

De acordo com informações da empresa de advocacia, Daeryun, a artista Kim Garam teria praticado atitudes violentas com Yoo Eunseo (pseudônimo da vítima) durante alguns meses de 2018.

Por causa dessa situação, a escola em que as duas estudaram recomendou que Garam tivesse aulas adicionais devido ao seu comportamento. Yoo Eunseo, por outro lado, recebeu auxílio psicológico. Os problemas não teriam parado, então a vítima mudou de colégio.

Quatro anos depois, quando Kim Garam foi anunciada como integrante do Le Sserafim, uma publicação anônima denunciava o bullying que ela praticava em várias pessoas no passado. Um internauta apontou que poderia ser Yoo Eunseo, que começou a receber ameaças.

“Yoo Eunseo estava recebendo mensagens nas mídias sociais dizendo que ela está caluniando maliciosamente Kim Garam ou que ela é um ogro que estava com ciúmes de garotas bonitas”, diz o comunicado da Daeryun.

“Yoo Eunseo sofreu de extrema ansiedade e medo com o pensamento de alguém ter sua foto original e que alguém, seja um chantagista ou outra pessoa fazendo ameaças, espalharia pela internet para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Ela até sofria de ataques de pânico, onde era difícil respirar porque sentia que seu coração estava prestes a explodir”, explica.

Na época, a Hybe lançou uma nota em que afirmava que as acusações à Garam foram feitas de forma maliciosa. Depois disso, Yoo Eunseo saiu da escola por receber uma nova onda de mensagens de ódio. Segundo a Daeryun, ela tentou cometer suicídio e agora recebe atendimento psiquiátrico.

Em nota, a agência de Garam se pronunciou nesta quinta-feira, 19: “Em primeiro lugar, lamentamos que Daeryun tenha anunciado unilateralmente sua posição para um grande número de meios de comunicação, embora vários menores estejam envolvidos na controvérsia relacionada a Kim Garam, do Le Sserafim”.

A empresa de entretenimento reforça que são ataques falsos e que, em breve, compartilhará sua posição. “Gostaríamos de dizer que Daeryun compilou e publicou os eventos que ocorreram em 2018 de uma maneira que faz com que seu lado pareça vantajoso. Então compilaremos e compartilharemos nossa posição oficial em breve. Os jornalistas devem se abster de reportar com base em argumentos unilaterais”, continua.

