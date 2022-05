João Fênix apresenta show "Gotas de Sangue" em Fortaleza nesta sexta, 20

O cantor pernambucano João Fênix apresenta show do álbum "Gotas de Sangue" nesta sexta-feira, 20 de maio, no BNB Clube

O cantor pernambucano João Fênix passa por Fortaleza com o show do álbum “Gotas de Sangue”. Nesta sexta-feira, 20 de maio, ele sobe ao palco do BNB Clube para apresentar seu repertório.

O disco, lançado no ano passado, é fruto de uma parceria com o pianista Luiz Otávio. Somente com voz e piano, as músicas foram produzidas em um contexto de pandemia que impedia encontros presenciais.

As dez faixas são de autoria de compositores brasileiros como Angela Ro Ro, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Roberto Carlos e Ivor Lancelotti. O álbum tem as músicas: “Quixeramobim”, “Todo Homem”, “Lígia”, “Tristeza e Solidão”, “Algemas”, “Ternura Antiga”, “Desalento”, “Sem Você”, “O Portão” e “Gota de Sangue”.

Apresentação em Fortaleza está com ingressos à venda no valor de R$20, a meia-entrada, e R$40, a inteira. A ação faz parte do projeto “Direção Musical”, que já realizou shows de nomes como Zeca Baleiro, Ednardo, Jorge Vercillo, Guilherme Arantes e The Fevers.

Show “Gotas de Sangue”, com João Fênix

Quando: sexta-feira, 20 de maio, às 20 horas

Onde: BNB Clube (avenida Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

Quanto: R$20 (meia) e R$40 (inteira)

Mais informações: (85) 4006.7242



