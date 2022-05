Exposição celebra 100 anos de Antonio Bandeira em Maracanaú

O projeto "Bandeira nas Escolas" chega a Maracanaú no dia 23 de maio com exposição e oficina que aborda os 100 anos de referência do nascimento de Antônio Bandeira

Bandeira nas Escolas é uma iniciativa que está levando para instituições de ensino do Ceará reproduções de 20 obras de Antonio Bandeira. A iniciativa celebra os 100 anos do artista cearense. Em Maracanaú, o projeto terá abertura no dia 23 de maio pela manhã, na Escola Rui Barbosa.

O projeto ficará disponível para estudantes e docentes de outras instituições e cidades além da escola escolhida. Ela ficará aberta para o público até o dia 15 de junho das 7h30min às 11h30min, e das 13h às 17 horas. No dia 23 de maio, em sua abertura, acontecerá uma oficina de pintura para crianças das 8h às 10 horas; já a exposição, terá início às 10 horas.

Antonio Bandeira (1922-1967) foi um pintor e desenhista cearense, que participou da criação do “Centro Cultural de Belas Artes”, posteriormente nomeado de “Sociedade Cearense de Belas Artes”. O ator passou a maior parte de sua vida entre o Brasil e a França.

Em Paris, o pintor cearense teve contato com ideais abstracionistas, o que passou a influenciar sua arte. Suas obras estavam presentes em exposições pelas principais galerias do mundo. A primeira exibição individual do seu trabalho aconteceu em 1950 na capital francesa.

Entre as obras que serão reproduzidas na exposição estão: "Auto retrato no espelho” (1945), “Amazonas guerreando” (1958) e “Cidade queimada de sol” (1959). O projeto conta também com uma revista didática sobre o pintor e sua trajetória.

O projeto Bandeira nas Escolas é uma realização da Via de Comunicação, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e da Prefeitura Municipal de Maracanaú. Os patrocinadores desta iniciativa são: EDP, Sumitomo Chemical e Durametal. Captação é da BG Soluções Sociais e tem parceria com o Instituto Antonio Bandeira.

