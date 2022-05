Festival Gastronômico Restaurant Week 2022 começa nesta sexta-feira, 19

Proporcionar alta gastronomia a preços acessíveis é o que promete o Festival Restaurant Week, que inicia hoje, 19, em Fortaleza. Com duração de um mês, o evento reúne 24 restaurantes da capital cearense. Os menus variam de R$ 49,90 a R$ 99.

Ao chegar em um dos restaurantes, o consumidor deve solicitar o cardápio específico do Festival. Fernando Reis, um dos idealizadores do evento, aponta que o diferencial do Festival está no foco na experiência dos consumidores. “Fazer da experiência Restaurant Week sempre mais completa para o consumidor e assim, construir pontes e elos com os restaurantes é um dos nossos objetivos”, diz.

Sobre o assunto Pitty e Nando Reis fazem show em Fortaleza em Outubro

João Fênix apresenta show "Gotas de Sangue" em Fortaleza nesta sexta, 20

Inscrições: Musical sobre Sidney Magal seleciona ator para papel principal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta 17ª edição o objetivo é promover a união entre comida e arte, em especial a música, motivo que levou a adoção do tema “Música e Gastronomia”. Fernando destacar que a busca é “agregar à experiência Restaurant Week os sentimentos, a estética, o repertório, a linguagem e expressão que a quarta arte pode proporcionar". "Será também uma oportunidade para construir experiências mais prazerosas para o público”, completa o organizador.

Entre os estabelecimentos confirmados estão o Balcone Restô, a Cabaña del Primo RioMar, o Carbone Steakhouse, a Cemoara, o Geppos Italiano e Geppos Praia, Hoots Gastropub, L'Ô Restaurante, La Pasta Gialla (Shopping Iguatemi e Shopping Pátio Dom Luiz), Misaki, O Banquete e Raiz Cozinha Brasileira.

Ainda compõem a lista o Ryori (Shopping Buganvilia e Shopping Iguatemi), Santa Grelha (Meireles e Shopping Iguatemi), Soho, Zoi Restaurante, Órbita Blue, Cervejaria Turatti (Varjota, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy) e Baytna Restaurante.

Além de experimentar pratos de chefs renomados da capital cearense, quem frequenta o Festival ainda pode ajudar com um ato de solidariedade. A cada menu consumido R$1 será doado para o Instituto da Primeira Infância, o IPREDE. Além de Fortaleza, o Festival Restaurant Week acontece em outros estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia e Pernambuco.

Para consultar os restaurantes participantes, menus e horários acesse o site www.restaurantweek.com.br e acompanhe o festival nas redes sociais.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags