Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 19, até domingo, 22

Os cinemas de Fortaleza estão com seis novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 19 de maio (19/05), até domingo, 22, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Chamas da vingança”

John Creasy (Denzel Washington) é um ex-agente da CIA, que começa a trabalhar como guarda-costas na Cidade do México depois de uma onda de sequestros na região. Ele acompanha Pita, uma menina de nove anos que costuma fazer perguntas o tempo todo. No início, o protagonista se incomoda, mas passa a criar uma amizade com a garota.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Cinemas Shopping Benfica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário do filme

13h10min (Shopping Parangaba)

14 horas (North Shopping Jóquei)

14h10min (Shopping Benfica)

15h30min (Shopping Iguatemi)

16h30min (Shopping Benfica)

16h45min (RioMar Kennedy)

17h35min (Shopping Parangaba)

17h50min (Shopping Iguatemi)

18 horas (RioMar Fortaleza)

19h15min (North Shopping Jóquei)

19h40min (Shopping Benfica)

20 horas (Shopping Iguatemi)

20h15min (RioMar Fortaleza)

21h15min (RioMar Kennedy)

22h10min (Shopping Parangaba, Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Quatro amigas numa fria”

Quatro amigas que se conhecem desde a infância viajam para a despedida de solteira de uma delas. Elas esperam um período tranquilo, mas as situações começam a dar errado. As protagonistas precisam dormir em um chalé frio, porque esqueceram de fazer as reservas do hotel. Outra precisa se proteger por causa de sua alergia ao frio.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

14h15min (RioMar Kennedy)

17h30min (Shopping Iguatemi)

18h45min (RioMar Kennedy)

21h30min (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Pureza”

Pureza é uma mãe solo que mora com o filho Abel em uma região pobre do Maranhão. O jovem decide trabalhar em um garimpo na tentativa de levar uma vida melhor para a família. Mas ele fica meses sem dar notícias, e a matriarca sai em busca dele. Ela passa a trabalhar em um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais e testemunha tratamentos brutais e o desmatamento ilegal das florestas. A mulher, então, enfrenta o sistema.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

15h15min (Shopping Parangaba)

16h40min (RioMar Fortaleza)

16h55min (Shopping Iguatemi)

19h15min (Shopping Iguatemi)

19h40min (Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “A médium”

Uma equipe viaja para o nordeste da Tailândia com o objetivo de registrar a vida de Nim, um médium local que é possuído pelo espírito de Bayan. A divindade é adorada pelas pessoas que moram na região e é um deus ancestral. Ele está na família de Nim há gerações, mas sua irmã, Noi, segue o cristianismo e não quer que realizem a cerimônia em sua filha, a sucessora de Bayan.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

14h10min (Shopping Iguatemi)

16h15min (North Shopping Jóquei)

17h20min (RioMar Kennedy)

21h30min (North Shopping Jóquei, Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Dog - A aventura de uma vida”

Dois veteranos do exército estão em uma viagem de carro contra a vontade de ambos. Briggs é encarregado de levar um cachorro para o funeral de seu tutor. Mas, no caminho, o homem precisará lidar com o próprio estresse pós-traumático e sua dificuldade de estabelecer relações emocionais.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Horário do filme

13 horas (Shopping Iguatemi)

13h55min (Shoppinh Parangaba)

14 horas (RioMar Fortaleza)

14h45min (RioMar Kennedy)

15h15min (Shopping Iguatemi)

19h10min (RioMar Fortaleza)

19h50min (Shopping Iguatemi)

20h10min (RioMar Kennedy)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Amigos de risco”

Dirigido por Daniel Bandeira, “Amigos de Risco” conta a história de Joca, que está de volta à cidade natal depois de um longo período distante. Ela comemora com seus antigos amigos, mas subitamente passa mal e fica sem transporte ou comunicação em um lugar deserto.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

quinta-feira - 20h20min

sexta - 16h10min

sábado - 20h20min

terça - 16 horas

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags