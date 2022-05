Inspirado em música de Chico Buarque, filme "O Pai da Rita" estreia quinta

Este é o primeiro longa-metragem de ficção do diretor Joel Zito Araújo desde "Filhas do Vento", de 2004, com o qual ganhou oito Kikitos no Festival de Gramado

Com direção de Joel Zito de Araújo e elenco formado por atores como Ailton Graça e Paulo Betti, a comédia dramática “O Pai da Rita” estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 19. A obra é inspirada na música “A Rita”, do cantor e compositor Chico Buarque, e apresenta a história de dois músicos da escola de samba Vai-Vai.

O enredo tem como cenário o bairro do Bixiga, em São Paulo (SP). Os artistas, boêmios e compositores Roque e Pudim, da tradicional escola de samba Vai-Vai, compartilham uma amizade de décadas, um pequeno apartamento e o amor pela agremiação. Além disso, outro ponto se destaca nessa relação: a dúvida sobre o que ocorreu com a passista Rita, paixão dos dois personagens.

Quando a filha dessa “grande paixão perdida” surge, porém, a amizade entre os dois começa a ser ameaçada e a correr o risco de desmoronar. Além de Ailton Graça e Paulo Betti, participam do elenco do filme Jéssica Barbosa, Wilson Rabelo, Léa Garcia, Nathalia Ernesto e Elisa Lucinda.

Este é o primeiro longa-metragem de ficção do diretor Joel Zito Araújo desde “Filhas do Vento”, de 2004, com o qual ganhou oito Kikitos no Festival de Gramado, incluindo Melhor Diretor. Joel é um dos grandes cineastas e pensadores negros brasileiros e sua trajetória também tem documentários de destaque, como “A Negação do Brasil” e “Meu Amigo Fela”.

Um dos projetos futuros de Joel Zito de Araújo é a série documental “PCC - O Poder Secreto”, que está sendo desenvolvida para a HBO Max. “O Pai da Rita” é produzido pela Casa de Criação Cinema, coproduzido pela Globo Filmes e distribuído pela O2 Play.

Quando: a partir de quinta-feira, 19

Onde: cinemas; sessões disponíveis no site Ingresso.com e no Sympla



