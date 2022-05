Saiba onde comemorar a Semana Nacional dos Museus em Fortaleza

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promove a 20ª Semana Nacional dos Museus em alusão ao Dia Nacional dos Museus, comemorado nesta quarta-feira, 18. Com o tema "O Poder dos Museus", instituições museológicas de todo País contam com programação de exposições e seminários até domingo, 22. Confira a seguir quais ações serão realizadas em Fortaleza em alusão à data.

Dragão do Mar



Nesta quarta-feira, 18, às 15 horas, o Museu da Cultura Cearense (MCC), do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), promove a live "Acessibilidade Cultural: como implementar?", com Carlos Viana, jornalista do O POVO; o historiador José Ednilson; e a professora Lara Lima.

Onde: Secult Ceará no YouTube

Mais info: www.gov.br/museus/pt-br

Museu da Fotografia Fortaleza

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) oferece uma visita mediada gratuita nesta quarta-feira, 18, das 14 às 17 horas, por exposições em cartaz, como "Fortaleza Antiga", com registros da Capital no passado; e "Retratos", com obras de Bob Wolfenson, autor de fotografias de nomes como Fernanda Montenegro (foto), Laerte, Caetano Veloso e mais.

Onde: rua Frederico Borges, 545 – Varjota

Mais info: @museudafotografiafortaleza no Instagram

Museu de Arte da UFC

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) promove nesta quarta-feira, 18, das 10 às 12 horas, a palestra "90 anos de formação em Museologia no Brasil: reflexões e agendas de pesquisa", em seu canal na plataforma de vídeos YouTube. Mediada pela museóloga Graciele Siqueira, a atividade conta com a participação dos professores Ivan Coelho de Sá e Luciana Ferreira da Costa. Às 14 horas, presencial no Mauc, acontece o lançamento do Grupo de Estudos em Educação Museal do Mauc - Ano IV. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Onde: Avenida da Universidade, 2854 - Benfica

Mais info: @museudeartedaufc no Instagram

Museu da Boneca de Pano

O Museu da Boneca de Pano realiza um encontro virtual nesta quarta-feira, 18, das 19 às 20 horas, com Cássia Macieira, pesquisadora, bonequeira e autora do livro "Como fazer boneca(o) de pano". A atividade abordará "os fazeres da boneca de pano como patrimônio de todos", em transmissão no Instagram. Para visitas, o equipamento funciona às terças, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17 horas. Por lá, a fundadora Liduína Rodrigues (foto) desenvolve diversas atividades artísticas.

Onde: rua Deputado Joel Marques, 110 – Pici

Mais info: @museudabonecadepano no Instagram

Museu do Ceará

O Museu do Ceará promove a mesa redonda "Museus em rede: a experiência do Ioiô Itinerante" nesta quarta-feira, 18, às 10 horas, no YouTube. Na atividade, gestores culturais do Ceará falam sobre o projeto "Ioiô Itinerante", que comemora, ao longo de 2022, o centenário de eleição do bode eleito vereador em Fortaleza. A diretora do Museu do Ceará, Raquel Caminha, conversa com Cecília Bedê, José Alves Netto, Valéria Laena, Pedro Domingues, Germana Vitoriano e Suzete Nunes. Enquanto o Museu do Ceará está fechado para reformas, as mídias sociais do equipamento promovem programações virtuais.

Onde: Secult Ceará no YouTube

Exposições



A exposição "Eletricidade: história, memória e futuro do patrimônio energético no Ceará" está em cartaz no Museu da Indústria (@museudaindustria no Instagram), no Centro. No Museu Bojogá de Jogos eletrônicos, na Praia de Iracema, acontece a exposição "Historiografia do Game no Ceará". Já o Memorial Dr. Raimundo César Gadelha Alencar Araripe, do Instituto Federal do Ceará, no Jardim América, conta com a exposição "Terra a terra", com pinturas de Klaudiana Torres que abordam os saberes da cultura por aquarelas. As obras ilustram textos literários de crônicas.

