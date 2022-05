Mulher-Hulk: primeiro trailer da série gera memes e críticas; confira

Trailer de "She-Hulk: Attorney at Law" repercutiu nas redes sociais com memes feitos pelos fãs, que compararam a protagonista com outros personagens verdes dos desenhos

A série da mulher-hulk, "She-Hulk: Attorney at Law", foi confirmada pela Disney+ com dez episódios e estreia na plataforma dia 17 de agosto. O primeiro trailer dessa produção tornou-se um dos assuntos mais comentados na internet, pois muitos fãs do Universo Cinematográfico Marvel criticaram a caracterização da protagonista, que foi comparada com personagens verdes de desenhos animados, a exemplo de Shrek e Fiona.

A prévia da série mostra de forma bem humorada Jennifer Walters (Tatiana Maslany), advogada que tenta equilibrar o trabalho e a vida amorosa com as suas transformações em Mulher-Hulk. Os efeitos especiais utilizados na protagonista repercutiram no Twitter através de memes que relacionavam a atriz com personagens do filme Shrek.

Com direção de Kat Coiro e produção da Marvel Studios, a série "She-Hulk: Attorney at Law" também conta com o elenco:

Tatiana Maslany (Mulher-Hulk)



Mark Ruffalo (Hulk)



Tim Roth (Emil Blonsky)



Ginger Gonzaga



Renée Elise Goldsberry (Amelia)



Jameela Jamil (Titania)



Josh Segarra



Benedict Wong (Wong)



