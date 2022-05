Série documental da HBO Max sobre a história do PCC estreia em maio

“PCC: Poder Secreto” é a nova série documental exclusiva da HBO Max. Dividido em quatro episódios, o conteúdo audiovisual contará a história da facção criminosa desde seu início, além de mostrar os bastidores do sistema carcerário e a forma como a música brasileira retrata a organização.

Trabalho foi beaseado no livro “Irmãos: Uma História do PCC”, do escritor e pesquisador em Ciências Sociais, Gabriel Feltran. Produção é dirigida por Joel Zito Araújo, responsável pela direção de obras como “Raça” (2013) e “A Negação do Brasil” (2000).

Documentário tem depoimentos de ex-agentes carcerários, ex-membros da facção, familiares e outras autoridades que falam sobre suas perspectivas pessoais e profissionais acerca do PCC.

Músicas de artistas como Racionais MCs, 509-E, Evandro Babá e MC Orelha também estarão nos episódios.

