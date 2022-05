Livro clássico sobre coronelismo cearense ganha nova edição

Um marco nos estudos da política do Ceará e do Nordeste, o livro “Império do Bacamarte”, do escritor cearense Joaryvar Macedo, ganha nova edição 30 anos após seu lançamento original. A obra será apresentada ao público durante Sessão Solene no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará nesta quinta-feira, 19, às 18 horas, em evento gratuito e aberto ao público.

Império do Bacamarte virou um verdadeiro clássico da política cearense, por tratar de temas como violência política, coronelismo e sintetizar décadas de acervo historiográfico. Até hoje, é consultado por estudiosos de diversas áreas interessados na política nordestina.



Nesta reedição, o leitor terá acesso à nova capa e diagramação, análises sobre a obra e o autor, além de fotos exclusivas da época. Durante a sessão, serão disponibilizados exemplares para compra, além de disponíveis para venda no site imperiodobacamarte.com.br.

Estudioso de cangaço e história do Nordeste há 20 anos, além de curador da iniciativa "Cariri Cangaço", o pesquisador Manoel Severo Barbosa destaca a riqueza histórica presente na obra.

“O grande diferencial do livro é a riqueza de detalhes, o quanto o talento de Joaryvar Macedo foi dedicado à construção dessa grande obra, que precisou de anos de pesquisa”, conta. Para ele, trata-se de um clássico, “uma bíblia do coronelismo cearense”, avalia.

Embora trate da história política do início do século XX, Manoel considera que a pesquisa feita pelo escritor continua necessária às novas gerações. “Não podemos entender a contemporaneidade sem entender nosso passado”, pontua. Segundo o pesquisadora, a obra apresenta “bases interessantes que podem nos trazer uma reflexão muito precisa sobre os alicerces da consolidação do poder político”.

Joaryvar Macedo

Natural de Lavras da Mangabeira, no Centro-Sul do estado, Joaryvar Macedo morreu em Fortaleza em 1991. Durante trajetória profissional, deu diversas contribuições para a historiografia cearense, em especial a do Cariri. Além de escritor, dedicou-se à carreira de professor universitário, membro da Academia Cearense de Letras, do Instituto do Ceará e do Instituto Genealógico Brasileiro e Secretário de Cultura e Desporto.

A iniciativa de promover um evento que celebre a vida e a produção do autor caririense veio da Fundação Sintaf e foi acolhida pelo presidente da ALCE, o deputado estadual Evandro Leitão.

“Império do Bacamarte”

Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em comemoração aos 30 anos de lançamento do livro “Império do Bacamarte”, de Joaryvar Macedo

Quando: dia 19 de maio, às 18 horas

Onde: Plenário 13 de Maio, Assembleia Legislativa do Ceará (rua Barbosa de Freitas, 2674 - Dionísio Torres)

Programação gratuita e aberta ao público (necessário utilizar traje social)



