32º Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas nesta segunda, 16

A 32ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas até o dia 30 de junho, no site do evento

O 32º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema abre inscrições gratuitas nesta segunda-feira, 16, para suas mostras competitivas. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de junho no site oficial do evento.

Há três competições distintas: “Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem”, aberta para filmes de produtores de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha. O vencedor desta categoria receberá R$20 mil.

Os realizadores também poderão participar da “Competitiva Brasileira de Curta-metragem”, destinada a produtores e diretores brasileiros ou que estão radicados no País há mais de três anos.

A última mostra aberta para inscrições é a “Mostra Olhar do Ceará”, disponível para realizadores cearenses radicados ou não no Ceará, além de residentes no Estado há, no mínimo, três anos.

Evento acontecerá de forma presencial entre os dias 3 e 9 de setembro deste ano. Exibições ocorrerão no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão.

32° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

Inscrições: até dia 30 de junho

Onde: site do Cine Ceará

Mais informações: pelo e-mail [email protected]

