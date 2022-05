Joelma grava DVD em Manaus após 18 anos e relembra sucessos da Banda Calypso

Intitulado "Isso é Calypso", o trabalho audiovisual da artista conta com releituras de figurinos e resgate de músicas. Sambódromo de Manaus ficou lotado durante show

Após 18 anos, a cantora Joelma voltou ao sambódromo de Manaus para gravar mais um DVD no local. Intitulado "Isso é Calypso", o trabalho audiovisual da artista, gravado no último sábado, 14, conta com releituras de figurinos e resgates de músicas que fizeram parte da Banda Calypso, da qual fez parte até o ano de 2015.

Com mais de 25 mil pessoas presentes, e ingressos esgotados, o espetáculo foi marcado por muitas surpresas, como a entrada da cantora, que voou - literalmente - até o palco com ajuda de um guindaste. Os fãs também puderam prestigiar a queima de fogos momentos antes da abertura do show.

Na gravação, Joelma passeou por canções que marcaram sua carreira no passado e marcam o atual momento da artista. "Pra Te Esquecer", "Dançando Calypso (Cavalo Manco)", “Cumbia de Amor” e "A Lua Me Traiu", da Banda Calypso -, além de "Pará Calypso", "Coração Vencedor", e "Gigantes do Norte", trabalhos recentes da artista.

A turnê “Isso é Calypso”, que irá percorrer o Brasil, promete levar o público ao passado em diversos momentos durante o espetáculo.



E A JOELMA CHEGOU PELAS ALTURAS! Veja momento da abertura da gravação do novo dvd. #IssoÉCalypso pic.twitter.com/ZLUNW7bPBK — Joelma Updates #IssoÉCalypso (@JoelmaUpdates) May 15, 2022





