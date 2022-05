Vannick Belchior apresenta novo repertório na gravação do primeiro DVD

Com músicas inéditas, espetáculo acontece no próximo domingo, 22, no Cineteatro São Luiz. Ingressos já estão disponíveis

Em outubro de 2021, prestes a lançar o primeiro single, a cantora Vannick Belchior compartilhou as sensações acerca da carreira durante entrevista com O POVO: "Me descubro como artista". Durante um telefonema realizado neste domingo, 15, ela reflete sobre a evolução profissional e a expectativa para a gravação do primeiro DVD com o show "Das Coisas Que Aprendi Nos Discos". O evento acontecerá no próximo domingo, 22, no Cineteatro São Luiz. "A vida vai colocando circunstâncias e foi me trazendo uma perspectiva de amplitude em relação às minhas necessidades para apresentar um espetáculo", relata animada.

Em um ritmo acelerado de compromissos, a incerteza dos primeiros passos na área se transforma em segurança para expandir a voz, já tão marcante, nos palcos. Neste projeto, ela continua com a proposta de explorar a obra do pai, o compositor Belchior, mas apresenta um repertório inédito. "Terá músicas menos conhecidas, do 'Lado B', como 'Retórica Sentimental'. A gente vai trazer uma presença nordestina grande, porque o meu pai tinha muito isso, e também pelo fato de eu ser a única filha nordestina, cearense. Vai ser meu primeiro show (solo) no Cineteatro, um lugar tão consagrado em Fortaleza".

A expectativa para o concerto, com direção musical realizada em parceria com Lu D'Sosa, é "a mais positiva" possível. O evento está sendo organizado desde fevereiro e deve ser o primeiro de uma turnê. "A intenção com o DVD é deixar registrado esse meu primeiro espetáculo, para ter interação com o público, e também ter material para dar vislumbre para além do Ceará", acrescenta.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na bilheteria do equipamento cultural, onde seguem disponíveis até o dia 22. Vannick reforça, inclusive, que esta apresentação de "Das Coisas Que Aprendi Nos Discos" simboliza uma nova fase na carreira. "Estou vendo a música com uma responsabilidade profissional, porque antes eu tinha uma sensibilidade pessoal maior. Nessa profissão você está num palco, mas também está em estúdio, fazendo novas músicas. Nos primeiros meses eu ainda não tinha tido essas experiências, que me trouxeram um amadurecimento profissional muito grande. Ainda vai ter muita coisa bonita, vocês podem esperar muitas novidades logo depois", finaliza.

Gravação do DVD “Das Coisas Que Aprendi Nos Discos”

Quando: domingo, 22, às 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)

Quanto: R$40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada)

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria física do Cineteatro São Luiz.

Ficha técnica

Direção Geral: Vannick Belchior e Lu D’Sosa

Produção Musical: Lu D’Sosa

Direção de Palco: Airton Montezuma

Cenário: Marcelo Santiago e Valentino Kmentt

Banda

Guitarra e violão: Lu D'Sosa

Baixo: Filipe Mota

Bateria: Pantico Rocha

Teclados: Netinho Ferreira

Percussão: Rossano Cavalcante

Trombone: Rômulo Santiago

Trompete: Ricardo Abreu

Saxofone: Ferreira Jr.

