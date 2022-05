Alok se emociona com declaração de mãe que perdeu o filho

O depoimento de Poliana, que há um ano perdeu o filho de 19 anos, emocionou os artistas e a plateia do programa Altas Horas deste sábado, 14. No depoimento, ela falou sobre a admiração do jovem pelo Alok, e que o menino faleceu ano passado sem ter tido a oportunidade de ir a um show do artista.

Contou ainda que recebeu com surpresa a notícia de que o ídolo do filho estaria entre os convidados. A coincidência, para Poliana, mostra a presença do jovem em sua vida. “Receba o abraço do meu filho que com certeza está aqui”, disse.

Com lágrimas no rosto, o DJ abraçou e consolou Poliana, sob aplausos do público. A fala também comoveu a atriz Juliana Paes e o apresentador Pedro Bial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alok citou a música "Ocean", composta por ele em homenagem a uma mãe em processo de luto, depois do falecimento da filha.

Para o DJ, “todos nós somos rios a caminho do Oceano. Eu senti o abraço dele aqui agora, senti o seu abraço. Acho que nenhuma mãe e pai merecem passar por isso, mas tudo tem obviamente um propósito de Deus”, falou.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Sobre o assunto Vannick Belchior apresenta novo repertório na gravação do primeiro DVD

Milton Nascimento anuncia despedida dos palcos e diz temer nova ditadura

"Bridgerton": Terceira temporada focará em romance entre Colin e Penelope

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags