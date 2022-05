Projeto Pôr do Sol: Nonato Lima é atração neste domingo, 15

O artista já participou de edições anteriores. Apresentação acontece gratuitamente no Espigão do Náutico

Neste domingo, 15, o projeto Pôr do Sol Fortaleza recebe mais uma vez o acordeonista Nonato Lima. O artista esteve presente em outras edições, inclusive nas itinerantes. Desta vez, ele vai apresentar um novo repertório voltado para o forró.

Além de acordeonista, Nonato também é cantor, compositor e estudante de música na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Suas primeiras experiências na área aconteceram quando ele tinha 7 anos, já a carreira profissional começou aos 12.

"Brasiliando", seu primeiro álbum autoral, foi lançado em 2019. Durante a sua trajetória, Nonato dividiu palcos com artistas como Dominguinhos, Elba Ramalho, Fagner e Hermeto Pascoal. Ele também já fez turnês pela Europa e, desde 2021, vem lançando novos singles, como "Você Tá Querendo Xêro".

O Pôr do Sol conta com transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram.

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Quando: domingo, 15, a partir das 17h

Onde: Espigão do Náutico

Mais informações: Instagram

Entrada franca

