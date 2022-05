João Gordo critica governo Bolsonaro e afirma que vai votar em Lula

João Gordo, vocalista da banda punk Ratos de Porão, é conhecido por trazer muita crítica social em suas músicas. Por exemplo, uma delas é "Suposicollor", em que critica o ex-presidente Collor de Mello. O novo alvo da banda é o presidente Jair Bolsonaro (PL), presente na música “Alerta Antifascista”, do novo álbum da banda paulista, intitulado "Necropolítica". Ele comenta: “Eu voto até no meu cachorro para que esse cara não ganhe” e afirma sua preferência pelo pré-candidato do PT, Lula, nesse contexto político.

O novo álbum da banda Ratos de Porão, "Necropolítica", faz críticas ao atual contexto do Brasil, que envolve o governo Bolsonaro, a pandemia de Covid-19 e “a ascensão do nazismo”, segundo afirmações de João Gordo.

Em entrevista para a Splash, João Gordo falou que "Alerta Antifascista” é uma música inspirada em Jair Bolsonaro. A letra da canção tem versos como: “Genocida depravado”, “Ditador que come gente”, “Um perigo eminente”, “Mentiroso imoral”, “Ser humano decadente” e “Especialista em matar”.

Pandemia de Covid-19

Outra do álbum se chama “Entubado”. O artista comparou a pandemia de Covid-19 e a falta de insumos médicos em Manaus com o apocalipse: “Eu já fui entubado e é horrível. Agora imagina ser entubado sem anestesia e sem os insumos necessários para a entubação? Cara, as pessoas tiveram mortes horríveis”.

Uma das abordagens no álbum "Necropolítica" é uma suposta ascensão do neofacismo e do nazismo no Brasil.

"Eu falo sobre essa parada desde 2013. Eu já dizia: 'Cuidado com a ascensão do nazismo. Isso vai virar moda e em um futuro tão próximo, no centenário do Terceiro Reich, vai ter suásticas para tudo quanto é lado", diz João Gordo.

Questionado sobre as eleições presidenciais deste ano, João Gordo comentou que tem esperança de que o resultado desse processo represente uma melhora para o Brasil. O artista punk afirmou que costumava votar nulo ou deixar de votar nessas situações, mas fará diferente:

"Mas dessa vez vou votar no Lula, para o Bolsonaro não ganhar de novo. Eu voto até no meu cachorro para que esse cara não ganhe, porque senão esse país vai cair em uma obscuridade maior do que já está".

