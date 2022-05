Escritor cearense vence prêmio literário nacional de contos

Com o conto “Diáspora”, o autor cearense Moacir Marcos de Souza Filho se juntou a outros dois escritores na conquista do 2º Prêmio Literário Máquina de Contos. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 13. O concurso recebeu mais de mil inscrições de contistas de todo o País. Os vencedores assinarão contrato para publicação de seus textos na plataforma Máquina de Contos, receberão R$ 2 mil e um troféu exclusivo.



Além de Moacir, foram campeões do prêmio o escritor amazonense Anderson Silva da Costa, com o conto “A Noite de Ernesto”, e a autora paulista Ana Gabriella Machado Pereira da Silva, com o texto “Irene”. O Ceará também recebeu destaque com a produção "Centelhas da magia", de Newton de Castro Pontes. O contista foi um dos dez agraciados com menção honrosa no concurso.

Sobre o assunto Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 12, até domingo, 15

Festival Mel, Chorinho e Cachaça acontece em junho; veja atrações

Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa diz preferir Bolsonaro a Lula

Os vencedores farão parte de catálogo formado por textos de nomes como a escritora cearense Jarid Arraes e a autora paulista Andréa Del Fuego. Os textos desta edição foram avaliados pelo escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, Tiago Velasco, e pelo jornalista, crítico literário e escritor, Sérgio Tavares.



Com o objetivo de “estimular a cultura brasileira” a partir da “revelação de novos talentos” da literatura nacional, o prêmio da Máquina de Contos recebeu em sua segunda edição 1.002 inscrições. Na anterior, a mineira Lara Firmino Araújo e os gaúchos João Pedro Burzlaff Lopes e Ana Carolina Schmidt Ferrão foram os vencedores.



A Máquina de Contos é um serviço que envia mensalmente um conto em formato digital a clientes de empresas e provedores de banda larga no Brasil. É possível realizar a leitura de forma on-line ou por download. O catálogo deste ano tem autores como Jarid Arraes, Geovani Martins, Marcela Dantés, Sérgio Rodrigues, Tiago Germano, Andréa del Fuego, Monique Malcher e Paulliny Tort.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Escritores e textos que receberam menção honrosa



"Centelhas da magia", de Newton de Castro Pontes (Ceará)

"Por uma noite tranquila de sono", de Dario Souza Carvalho (Sergipe)

"Preto no branco", de Donizete Fernandes Ribeiro (São Paulo)

"Aquele jaquetão", de Erica Ive Xavier Lopes (Brasília)

"Com Maria Eduarda, não", de Ezequiel Pereira de Sales (Alagoas)

"Reflexo do ausente", de Guilherme de Martino (Paraná)

"Espéculo", de Igor Nunes Duarte (Rio de Janeiro)

"Excesso de bagagem", de Kelly Hatanaka (São Paulo)

"Um nome para o anonimato", de Lourivaldo Alves Pontedura (São Paulo)

"A irmã de todas", de Natalia de Carvalho Perrone Piserni (São Paulo)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags