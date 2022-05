Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Na Netflix, uma das estreias é “Para Minha Amada Morta”, dirigido por Aly Muritiba. O enredo acompanha Fernando, um homem que se tornou introspectivo depois da morte da esposa. Sozinho, ele cuida do filho, Daniel. Mas, no momento em que o garoto vai dormir, o viúvo organiza os pertences da mulher que já faleceu, na tentativa de sentir sua presença.

Em um determinado dia, encontra uma fita VHS, que fará o personagem se questionar sobre o amor da esposa por ele. Fernando começa a investigar a verdade, mas a situação se transforma em uma obsessão.

Já o Disney+ disponibiliza o filme “Os Tênis Encantados”. El é um jovem que sonha em ser um futuro designer de tênis do Queens. Mas, enquanto não alcança seus sonhos, trabalha no estoque da loja de calçados de sua falecida mãe. Ele esconde seu trabalho artístico da família por medo de como ela reagirá. A situação muda quando o protagonista conhece Kira King, a filha de uma lenda do basquete.

No Amazon Prime Video haverá a estreia de “Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls”, que mostra a cantora Lizzo no processo de seleção de mulheres para participarem de sua turnê.

Outra produção original do streaming é o filme "Cobweb", estrelado pelos atores Antony Starr e Lizzy Caplan. O longa é centrado em uma cidade pequena, onde um garoto suspeita que os pais estão escondendo um segredo tenebroso.

O HBO Max adiciona o filme "Código da Vinci" (2006), que relata um assassinato dentro do museu do Louvre, em Paris. O episódio acaba mostrando uma série de pistas escondidas nas obras de Leonardo da Vinci, revelando uma sociedade secreta.

Netflix

sexta-feira, 13

- Para Minha Amada Morta

- O Poder e a Lei

- De Volta ao Baile

Amazon Prime Video

sexta-feira, 13

- Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls

- Cobweb

- Moonfall: Ameaça Lunar

domingo, 15



- A Summer Romance

- Love at the Sea

- Love at the Shore

- Amor Conectado

- Amor de Verão

Disney +

sexta-feira, 13

- Os Tênis Encantados

HBO Max

domingo, 15

- A Mulher do Viajante do Tempo

- O Código da Vinci

Mubi

sexta, 13/05

- Thelma

sábado, 14

- Perseguido pelo Destino

domingo, 15

- Kundun

