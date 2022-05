Grupo ucraniano vence Festival Eurovision da Canção

A Ucrânia venceu neste sábado, 14, o Festival Eurovision da Canção 2022 com a música "Stefania", um rap com toques folclóricos do grupo Kalush Orchestra, que ganhou forte apoio popular em meio à invasão russa de seu país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o grupo que levou para casa o título. "Nossa coragem impressiona o mundo, nossa música conquista a Europa!", escreveu ele no Facebook, elogiando a Kalush Orchestra depois do grupo vencer outros 24 concorrentes.

No concurso, realizado em Turim, na Itália, a Ucrânia prevaleceu contra o Reino Unido e a Espanha, que ficou em terceiro lugar com a música "SloMo", interpretada pela cantora e dançarina de origem cubana Chanel.

"Imenso apoio" ao país

A vitória da Ucrânia no concurso musical Eurovision mostra o "imenso apoio" ao país desde a invasão iniciada pela Rússia, afirmou neste domingo o secretário-geral adjunto da Otan, Mircea Geoana.

"Gostaria de parabenizar a Ucrânia por ter vencido o Eurovision e isso não é algo que estou fazendo de forma leviana, porque nós vimos ontem o imenso apoio do público" afirmou o funcionário da Otan antes da reunião de ministros das Relações Exteriores da Aliança em Berlim.

