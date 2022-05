Britney Spears sofre aborto espontâneo: "Momento devastador"

A cantora Britney Spears usou seu perfil no Instagram neste sábado, 14, para anunciar que sofreu um aborto espontâneo. O bebê que ela estava esperando era fruto do relacionamento com o ator iraniano Sam Asghari. A gravidez havia sido anunciada no início de abril.

Aos 40 anos, Britney é mãe de Sean, 16, e Jayden James, 15, do casamento com o rapper americano Keven Federline, que durou entre os anos de 2004 e 2007. Spears e Sam Asghari estão juntos há seis anos e este seria o primeiro filho da artista com o atual noivo.

“É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Este é um momento devastador para qualquer pai e mãe. Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até que estivéssemos mais adiantados, mas estávamos muito animados para compartilhar as boas notícias”, disse a publicação.

No post, assinado por “Sam e Britney”, o casal escreve: “Nosso amor um pelo outro é nossa força. Continuaremos tentando expandir nossa linda família. Somos gratos por todo o apoio. Pedimos gentilmente privacidade durante este momento difícil”.

“Ah, não!!!! Britney, ficamos ao seu lado para sempre! Te amo”, comentou um fã. “Enviando amor, luz e força para vocês dois”, escreveu outro seguidor.



