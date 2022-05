Cannes prepara decolagem com Tom Cruise e 'Top Gun', sem esquecer a Ucrânia

O conflito ucraniano estará presente no 75º Festival de Cinema de Cannes, que começa na próxima terça-feira (17) com Tom Cruise e sua nova versão do mítico "Top Gun". Para um retorno triunfante, com milhares de participantes e sem máscaras, o festival francês abre as suas portas não só aos criadores ucranianos, mas também a seus adversários russos.

O concurso anunciou nesta quinta-feira que vai apresentar o filme que o lituano Mantas Kvedaravicius rodou na cidade ucraniana de Mariupol, onde ele morreu em abril. O longa "Mariupolis 2 "mostra a vida que continua sob as bombas" e foi acrescentado à lista oficial de filmes, explica um comunicado, que destaca ainda suas "/imagens trágicas e esperançosas ao mesmo tempo".

A namorada e editora de Kvedaravicius conseguiu montar o filme após a morte de seu criador. Já um jovem diretor ucraniano, Maksim Nakonechnyi, apresenta "Bachennya Metelyka", ambientado no conflito em Donbass, que eclodiu em 2014 nos territórios pró-russos do leste da Ucrânia. Outro ucraniano, Sergei Loznitsa, já com uma longa carreira, participa com o filme "The Natural History of Destruction".

21 filmes na disputa

"Top Gun: Maverick", dirigido por Joseph Kosinski e exibido em paralelo à competição, traz de volta um dos maiores sucessos cinematográficos dos anos 1980. Cruise, que produz o filme, volta a interpretar o piloto rebelde Pete Mitchell, acompanhado por Val Kilmer.

Vinte e um filmes disputam a Palma de Ouro. Do lado ibero-americano, a seleção finalmente faz justiça ao cinema em espanhol, especialmente aos novos cineastas. O espanhol Albert Serra, um velho conhecido de Cannes, apresenta mais uma vez seu olhar sobre o cinema de autoria com "Pacifiction", interpretado pelo ator francês Benoît Magimel, e ambientado em uma ilha do Pacífico.

Serra disputa com o canadense Cronenberg, outro veterano em Cannes, que apresenta "Crimes of the Future", uma turbulenta história de exibicionismo de órgãos humanos. Os irmãos belgas Dardenne, com dois filmes laureados com o prêmio principal, mantêm sua reputação de cinema engajado com "Tori et Lokita".

A diretora francesa Claire Denis, uma das cinco mulheres na corrida pela Palma de Ouro, apresenta "Stars at Noon", uma história ambientada na Nicarágua. O russo Kirill Serebrennikov, conhecido por suas posições a favor da comunidade LGTB+, que conseguiu deixar seu país após problemas com a lei, concorre com um filme sobre a vida do compositor Piotr Tchaikovsky e sua esposa. Também concorrem o americano James Gray ("Armaggedon Day") e o iraniano Ali Abassi ("Border").

Autores de novelas da América Latina

Além de Serra, vários longas-metragens da Espanha e da América Latina participam de outras categorias, como "Domingo y la niebla" do costarriquenho Ariel Escalante. O chileno Patricio Guzmán, cronista da conturbada história de sua nação, apresenta o documentário "Mi País Imaginario" em sessão especial.

Também será exibido o filme "As Bestas", ambientado na Galiza, do espanhol Rodrigo Sorogoyen ("El Reino"). Os demais são, em sua maioria, novos cineastas, como a espanhola Elena López Riera, que apresenta "El agua". Todos eles disputam a Câmera de Ouro, que premia o melhor estreante da edição, e cujo júri será presidido este ano pela atriz espanhola Rossy de Palma.



Além de Tom Cruise, são esperados no tapete vermelho deste ano Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Cate Blanchett e Léa Seydoux. O australiano Baz Luhrman ("Moulin Rouge") desperta emoção com "Elvis", sobre o rei do rock'n'roll, fora de competição. O ator americano Forest Whitaker ("Bird"), 60 anos, receberá a Palma de Ouro de Honra. Presidido pelo ator francês Vincent Lindon, o júri desta edição dará o seu veredicto no dia 28 de maio.

