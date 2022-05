Expocrato 2022: diretor tira dúvidas sobre venda de ingressos

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester

O diretor do festival, Marcelo Rocha, fala sobre a venda de ingressos e as expectativas para o evento, que acontece de 10 a 17 de julho no município cearense do Crato

O Festival Expocrato 2022 acontece de 10 a 17 de julho, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no município cearense do Crato, após dois anos de hiato devido ao isolamento social da pandemia da Covid-19. Entre as atrações confirmadas desta edição, estão Luísa Sonza, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Nando Reis, João Gomes, Zé Felipe e Tarcísio do Acordeon.

O evento registrou 30 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas da abertura das vendas on-line na plataforma Bilheteria Virtual. “A gente sabia que vinha forte, pela ansiedade do público nas redes sociais, mas não esperava vender 30 mil ingressos em 24 horas, não. Realmente, superou as expectativas”, disse Marcelo Rocha, diretor do festival, a O POVO/CBN.

Em entrevista na manhã desta terça-feira, 13, Marcelo falou sobre o aguardo pelo evento e as vendas de ingressos, além de ter elucidado possíveis dúvidas sobre o assunto. A produção promete o maior festival de música das regiões Norte e Nordeste do Brasil, com mais de 160 mil pessoas assistindo mais de 50 atrações.

Não adquiri o ingresso ainda, o que devo fazer?

Com a venda de 30 mil ingressos nestas 24 horas, o diretor do festival alerta: os interessados que ainda não puderam adquirir o bilhete precisam estar atentos às mídias sociais do evento. Segundo Marcelo Rocha, “em breve haverá virada de lote e mais ingressos poderão ser adquiridos”. Os novos lotes serão divulgados nas plataformas virtuais do festival.

A virada de lote acontece pontualmente

Como o Expocrato conta com oito dias de atrações acontecendo em quatro setores, existem mais de 30 tipos de ingressos, com preços diferentes. O diretor explica que, por isso, a produção do evento não “vira o lote” de todo o evento. Isso acontece pontualmente, de acordo com a demanda de cada setor. “A gente já está no lote dois da área vip do sábado e da sexta; e do camarote premium do sábado e do domingo”, revela.

Ingressos on-line

Na plataforma Bilheteria Virtual, o interessado acessa o site, realiza a compra e recebe um QR Code (espécie de código de barras escaneável por dispositivos equipados com câmeras). O diretor Marcelo Rocha pontua que não há necessidade de imprimir o ingresso.

O público pode apresentar o ingresso no próprio celular, em arquivo digital gerado pela plataforma Bilheteria Virtual. “A gente também está com essa tecnologia no festival, como é feito em passagens aéreas”.

Onde adquirir o ingresso presencialmente?

Além da plataforma Bilheteria Virtual, os interessados podem adquirir os ingressos presencialmente.

As lojas oficiais do evento estão localizadas no Mandacaru Center, no Crato (rua Dr. João Pessoa, 494 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 18 horas; aos sábados, das 10 às 13 horas; e no Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte (av. Padre Cícero, 2555 - Triângulo), de segunda a sexta-feira, das 10 às 22 horas; e aos domingos, das 13 às 20 horas.

Quais são as regras?

Quem adquirir o ingresso de meia entrada, a entrada no evento será realizada mediante conferência da Carteira Nacional do Estudante. Os professores também devem apresentar comprovação da categoria.

Segundo Marcelo Rocha, o consumidor pode comprar na plataforma quantos ingressos quiser. “Ele recebe o QR Code de cada ingresso, com dia e setor escolhidos. Pode imprimir se quiser, levar em papel impresso. Pode, futuramente, perto do evento, trocar o ingresso por uma versão física nas lojas oficiais”.

E quem não tem a carteirinha de estudante?

Para quem não tem a carteirinha de identificação estudantil nacional, é possível desfrutar da meia entrada a partir da apresentação de uma declaração oficial da instituição de ensino. “A gente não burocratiza. Comprovando que estuda, consegue adquirir o ingresso de meia entrada”.

Portões abrem às 19 horas

O diretor garante que os portões do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti abrem às 19 horas, já com shows. Na imediata abertura dos portões, a organização promete que já terá atrações nos palcos. “A gente só não sabe a hora que termina a festa, a hora que começa já sabe”, brinca.

Shows serão gravados

Segundo Marcelo, a produção deve montar um programa especial para ser transmitido posteriormente em material de divulgação do evento.

Festival Expocrato 2022

Quando: 10 a 17 de julho

Onde: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato)

Quanto: ingressos a partir de R$ 30, na plataforma Bilheteria Virtual; e nas lojas oficiais do evento no Mandacaru Center (rua Dr. João Pessoa, 494 - Centro, Crato) e no Cariri Garden Shopping (av. Padre Cícero, 2555 - Triângulo, Juazeiro do Norte)

Mais info: @festivalexpocrato no Instagram



