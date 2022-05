Com orçamento de R$ 3,9 milhões, Prefeitura lança IX Edital das Artes

Nesta sexta-feira, 13, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura (Secultfor), divulgou chamada pública para o IX Edital das Artes. As inscrições podem ser realizadas na plataforma digital do Mapa Cultural ou na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR) a partir de segunda-feira, 16, até o dia 30 de maio.

Com orçamento de R$ 3.949.000,00, a chamada irá contemplar 149 trabalhos divididos entre 13 linguagens (artes visuais, fotografia, audiovisual, literatura, música, teatro, dança, circo, cultura tradicional popular, humor, moda, mídia digital e artesanato).

Interessados poderão propor projetos em diferentes formatos, atividade e ações, como publicação (catálogos, periódicos, livros, revistas especializadas, sites, da cultura, etc); produções e finalizações de filmes ou outros produtos audiovisuais; exposições ou feiras de artes; ações de qualificações básicas e formação (oficinas, cursos, ações educativas ou de formação).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Escritor cearense vence prêmio literário nacional de contos

Expocrato 2022: diretor tira dúvidas sobre venda de ingressos

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Também serão considerados apoios a bibliotecas comunitárias e pontos de leitura; salões e/ou prêmios; montagens e/ou circulações de espetáculos e performances, e mais. As propostas devem ser realizadas em até seis meses, contados a partir do recebimento do recurso financeiro. As programações fomentadas poderão acontecer em várias áreas da Cidade ou em formato virtual.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Inscrições IX Edital das Artes

Quando: 16 a 30 de maio, de segunda a sexta, das 08 às 12h e das 13 às 17h

Onde: No site do Mapa Cultural ou na sede da CLFOR (Avenida Heráclito Graça, 750, Centro)

Mais informações pelo e-mail [email protected]

Veja o edital completo aqui.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui