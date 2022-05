10 músicas para o fim de semana; de Kendrick Lamar a Jonas Esticado

Não aguenta mais ouvir as mesmas músicas? O Vida&Arte realiza uma seleção com os principais lançamentos todo fim de semana. Na lista desta sexta-feira, 13 de maio, tem trabalhos de Kendrick Lamar, Rosalía, Xamã, Post Malone, Maneskin e muito mais! São muitos gêneros e artistas para mergulhar. Confira:

1. Kendrick Lamar - The Heart Part 5



Kendrick Lamar lançou o clipe de "The Heart Part 5". A obra conta com referências à cultura negra estadunidense, como o sample de "I Want You" de Marvin Gaye. Em determinadas cenas do clipe, o rosto de Kendrick Lamar se transforma no de outros artistas, como Kanye West e Will Smith.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ouvir no YouTube

2. Rosalía - Delirio de Grandeza

Dando continuidade a divulgação de seu novo álbum "Motomami", Rosalía lançou o clipe de "Delirio de Grandeza". No vídeo, a cantora vive uma vida simples na floresta, onde caça, corta madeira, acende fogueira e percorre a mata.

3. Xamã - Dublê de Marido

Após o sucesso de "Malvadão 3", Xamã lança "Dublê de Marido". A produção do novo single ficou por conta de Pedro Lotto, que mescla o rap ritmado com a sensualidade do funk, trazendo elementos do trap e uma pitada de R&B. Além disso, o clipe conta com a participação de Gretchen.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Florence And The Machine - Dance Fever



Está no ar o novo álbum de Florence And The Machine, intitulado "Dance Fever". O trabalho chega após quatro anos do lançamento do último disco e é composto por 14 faixas.



Clique aqui para ouvir no Spotify

5. Tília, DENNIS, Mc Kevin O Chris - Roubando a Cena

A cantora Tília acaba de lançar o seu álbum de estreia intitulado “2003”. O projeto traz como lead single a faixa “Roubando a cena”, com a participação de Kevin O Chris e Dennis.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Post Malone e Roddy Ricch - Cooped Up

Prestes a lançar seu novo álbum, "Twelve Carat Toothache", Post Malone divulgou mais uma faixa da tracklist. Com uma mistura de trap e rap, "Cooped Up" é uma parceria com Roddy Ricch.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Kawe - Pião na Sul

Com elementos do trap, Kawe lança o single “Pião Na Sul”. Na faixa, o rapper fala sobre carros tunados, noites de rolê pela zona sul de São Paulo e toda a luxúria e ostentação envolvidas nesse universo.

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Maneskin - Supermodel

Após o sucesso de "Beggin", a nova aposta de Maneskin é "Supermodel". A banda vem ao Brasil em setembro para tocar no Rock in Rio.



Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Jonas Esticado - Beijo Bêbado

Dando sequência aos projetos de 2022, o cantor Jonas Esticado acaba de anunciar o lançamento do terceiro trabalho do ano, o single "Beijo Bêbado". “Beijo Bêbado” resgata a sonoridade do forró romântico - estilo musical que consagrou Jonas Esticado no gênero. A faixa é uma composição de Renno Poeta, Henrique Castro, Elvis Elan e Lari Ferreira, e traz uma mistura de amor com uma despedida bem quente como canta no refrão.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. OneRepublic - I Ain’t Worried



Após o lançamento da música-tema de “Top Gun: Maverick”, cantada por Lady Gaga, foi a vez de OneRepublic divulgar sua música que também integra a trilha sonora do filme, intitulada "I Ain't Worried".

Clique aqui para ouvir no YouTube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags