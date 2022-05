Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 12, até domingo, 15

Quatro novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja destaques da programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 12 de maio (12/05), até domingo, 15, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filmes em cartaz. Confira abaixo os destaques dos lançamentos - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 12 de maio (12/05), até domingo, 15, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Cinema em Fortaleza: O Homem do Norte

A narrativa conta a história do príncipe Amleth. Ele está prestes a atingir a maioridade e pretende ocupar o lugar do pai, o rei Horvendill, que foi assassinado pelo próprio irmão. O jovem busca vingança contra o tio e, 20 anos depois, embarca em uma odisseia para cumprir a promessa. O filme é estrelado por Alexander Skarsgard e tem a atriz Nicole Kidman no elenco.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Via Sul, UCI Shopping Parangaba.

Horários do filme

15h15hmin (Shopping Via Sul)

16h05min (Shopping Iguatemi)

16h15min (RioMar Fortaleza)



16h25min (Shopping Parangaba)

19h10min (RioMar Fortaleza)



19h15min (Shopping Parangaba)

21h (Shopping Via Sul)

22h (RioMar Fortaleza)

22h10min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: O Peso do Talento

O filme de comédia traz Nicolas Cage interpretando ele mesmo. Na obra, o ator não consegue ter papéis relevantes e precisa se reinventar para obter sucesso financeiro. Para isso, ele precisa aceitar a oferta de R$ 1 milhão de um fã e é recrutado por um agente da CIA. O artista, então, é forçado a reviver seus personagens mais icônicos para salvar a si mesmo. O longa relembra grandes sucessos de Nicolas, como "A "Lenda do Tesouro Perdido" e "Motoqueiro Fantasma".

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Via Sul.

Horário do filme

15h25min (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

16h40min (Shopping Via Sul)

17h45min (Shopping Iguatemi)

19h (RioMar Fortaleza)

20h (Shopping Iguatemi, Shopping Parangaba)

21h15min (Shopping Via Sul)

21h30 (RioMar Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: Crocodilos - A Morte Te Espera

O terror acompanha um casal que decide explorar um sistema de cavernas situado nas florestas do norte da Austrália. Com uma tempestade se aproximando, eles descem para a entrada do local, que começa a inundar. Os dois são ameaçados por um bando de crocodilos e terão que lutar pela sobrevivência.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi.

Horário do filme

15h40min (Shopping Iguatemi)

21h15min (Shopping RioMar Kennedy)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: A Pior Pessoa do Mundo

A produção do norueguês Joachim Trier narra o processo de amadurecimento pessoal e profissional de Julie (Renate Reinsve), uma jovem adulta que está passando por uma crise existencial. O longa foi indicado ao Oscar de 2022 nas categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

18h (Cinema do Dragão)

19h40min (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$6 a meia e R$16 a inteira.

