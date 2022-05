Festival Mel, Chorinho e Cachaça acontece em junho; veja atrações

Tradição em Viçosa, município do Ceará, o Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça está com a 10ª edição confirmada para os dias 16, 17 e 18 de junho. Com o tema “Um Festival Para Todos Os Sentidos”, o evento tem como um dos atrativos a feira “Feito na Ibiapaba”, que reúne mais de 25 expositores de produtos de mel e cachaça, além de artesanato local. A programação também conta com consultorias e oficinas de marketing para produtores da região.

Durante os três dias, 17 atrações gratuitas serão divididas entre os turnos da manhã, tarde e noite. Os shows ficam por conta de nomes locais e nacionais, como Roberta Fiuza e o grupo Cordas Que Falam, Carlinhos Patriolino, Waldonys e Jorge Aragão. Em 2022, as atividades serão distribuídas entre as praças Matriz e Felipe Camarão, assim como o Complexo Turístico Igreja do Céu.

“Estamos retomando a programação depois desse período difícil de pandemia que enfrentamos. É hora de retomar com força o potencial econômico que esse evento traz, não só à cidade de Viçosa, mas à toda a região da Ibiapaba", explica o diretor do projeto, Fernando Elpídio, em comunicado divulgado à imprensa.

A primeira edição foi realizada em abril de 2007, com a proposta de integrar o turismo, a cultura e o agronegócio. Desde então, a iniciativa movimenta cerca de 15.000 pessoas anualmente. O festival retorna em 2022 após pausa de dois anos causada pela pandemia.

10º Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça

Quando: entre os dias 16 e 18 de junho

Onde: Viçosa do Ceará (Praça Matriz, Praça Felipe Camarão e Complexo Turístico Igreja do Céu)

Entrada franca

Mais informações: Instagram

A programação completa pode ser vista no site do evento

