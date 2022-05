Disney tem queda no lucro, mas registra forte alta de assinantes na Disney+

Num momento de forte concorrência no mercado de streaming, o lucro da Disney teve queda de 46% e a Netflix perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2021

A gigante do entretenimento Disney publicou nesta quarta-feira, 11, um lucro líquido trimestral quase metade do registrado no mesmo período do ano passado, mas anunciou um novo aumento de assinantes em sua plataforma de streaming Disney+.

O lucro foi de 597 milhões de dólares no primeiro trimestre, em queda de 46% em comparação com o mesmo trimestre de 2021, e muito abaixo do esperado pelos analistas. Enquanto isso, a Disney+ alcançou 137 milhões de assinantes, 33% a mais em um ano.

Netflix perde assinantes no primeiro trimestre

A Netflix perdeu 200mil assinantes em todo o mundo no primeiro trimestre desde o final de 2021, a primeira queda em mais de 10 anos, e suas ações caíram 23% em Wall Street nas negociações após o fechamento.

A gigante do streaming explicou que a queda deve-se principalmente à dificuldade de conseguir novos assinantes em todo o mundo, e também à suspensão de seu serviço na Rússia. A pioneira do setor teve um forte crescimento durante a pandemia. O mercado esperava uma correção, mas não tão forte.

A Netflix previa incorporar 2,5 milhões de clientes no período considerado, mas, pelo contrário, perdeu assinantes para um total de 221,64 milhões clientes. "A suspensão de nosso serviço na Rússia e a diminuição progressiva do número de assinantes pagos russos levou a uma perda bruta de 700.000 assinaturas. Sem este impacto, teríamos 500.000 assinantes adicionais" em relação ao último trimestre de 2021, informou a empresa em comunicado.

A empresa faturou 7,9 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano, 10% mais que no mesmo período do ano passado, em particular graças aos aumentos do número de assinantes em 12 meses (+6,7%) e do valor de seu serviço.

O lucro foi de 1,6 bilhão de dólares, abaixo do valor do primeiro trimestre de 2021 (1,7 bilhão).

