Cinemateca Brasileira reabre com filme inédito do Zé do Caixão

Após dois anos fechada, a Cinemateca Brasileira será reinaugurada nesta sexta-feira, 13, em São Paulo. A programação de abertura segue até o dia 15 com a mostra "O Cinema Sem Medo de Mojica", em homenagem ao cineasta e ator José Mojica Marins.

Já na sexta, 13, o público poderá ver "A Praga" (1980), filme que permaneceu inacabado por mais de 20 anos por falta de recursos. A obra foi restaurada pelo produtor Eugenio Puppo em 2020. O dia também terá a exibição do curta "A Última Praga de Mojica" (2021), dirigido por Cédric Fanti, Matheus Sundfeld, Pedro Junqueira e Eugenio Puppo.

As atividades do sábado, 14, envolvem uma roda de conversa sobre a vida de Mojica com o jornalista André Barcinski, o cineasta Paulo Sacramento e o roteirista Dennison Ramalho. A programação do fim de semana segue com exibição de filmes pouco exibidos do artista, como "A Encarnação do Demônio", (2008) "Trilogia de Terror" (1968) e "O Despertar da Besta" (1990). Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Semana ABC

Ainda no mês de maio, entre os dias 25 e 28, a Cinemateca volta a sediar a Semana ABC. Desde 2002, o evento apresenta novos profissionais e tendências do audiovisual. Neste ano, a Semana contará com exposição de equipamentos e serviços, painéis e mesas de debates com profissionais brasileiros e estrangeiros.

Confira a programação:

sexta-feira, 13

19h: Abertura

20h: Exibição dos filmes "A Última Praga de Mojica" e "A Praga"

sábado, 14

16h: Mesa com André Barcinski, Dennison Ramalho e Paulo Sacramento

18h: Exibição do filme "Encarnação do Demônio"

20h: Exibição do filme "Trilogia de Terror"



domingo, 15

18h: Exibição do filme "O Despertar da Besta"

20h: Exibição do filme "Exorcismo Negro"

Mostra "O Cinema Sem Medo de Mojica"

Quando: 13 a 15 de maio

Onde: Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino - São Paulo)

Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes de cada sessão

