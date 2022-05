Enem 2022: Fábio Porchat vai pagar a inscrição de 200 estudantes

O ator e humorista Fábio Porchat anunciou que irá pagar a taxa de inscrição de 200 estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Ele divulgou a notícia nas redes sociais na segunda-feira, 10.

A iniciativa também aconteceu em 2021 e foi nomeada como "Quebra Essa, Porchat". Segundo o artista, o movimento foi pensado para auxiliar quem não pode pagar os R$ 85 solicitados para o cadastro. "Essa ação ano passado rendeu muitas matrículas na universidade. Acredito em vocês, bora lá que só a educação muda o mundo", escreveu Fábio.

Minha Gente! O Quebra Essa, Porchat está de volta!

Lembra que no ano passado me comprometi a pagar 100 inscrições do ENEM e a @maisa, o @ggreenwald e o @davidmirandario embarcaram junto comigo apoiando também?

Vou repetir esse ano!!! pic.twitter.com/6AL2E6bLOg Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 9, 2022

Para participar, o estudante deve preencher o formulário divulgado pelo apresentador. O documento precisa ter informações de contato, dados do boleto e o arquivo da cobrança. "E depois eu quero todo mundo me mandando as notas do ENEM igual fazia na escola", brincou.

Sobre o assunto Academia do Riso abre inscrições para curso de palhaçaria

Gratuito: Artistas pernambucanos realizam oficina de artes visuais em Fortaleza

Biquini Cavadão e Paralamas do Sucesso fazem show em Sobral

Neste ano, o exame acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro. As inscrições seguem até o dia 21 de maio no site do Inep. O pagamento da taxa de R$ 85 pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

"Quebra Essa, Porchat"

Inscrições são realizadas por meio do formulário.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags