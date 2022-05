Batman Despertar: Áudiossérie alcança o topo de rankings no Spotify Brasil

A áudiossérie original so Spotify “Batman Despertar”, que tem na direção e na adaptação para o Brasil os nomes de Daniel Rezende e Marina Santana, estreou no dia 3 de maio e se tornou um verdadeiro sucesso. Apenas dois dias após sua estreia, a produção já alcançava o topo de rankings de podcasts no Spotify Brasil. A série, também lançada em outros oito países, figura em primeiro lugar na Alemanha, Austrália e México.

Nesta história inédita, Bruce Wayne não tem nenhuma memória de que um dia foi o Cavaleiro das Trevas. Ele é um patologista forense e está começando a autópsia no corpo da mais recente vítima do serial killer quando é atacado pelo próprio Ceifador. Bruce fica cada vez mais obcecado com o assassino, e seu pai, dr. Thomas Wayne, determina que o filho precisa iniciar terapia com o dr. Hunter, um estranho psicólogo. Sem poder contar com Batman, Barbara Gordon precisa da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham: o Charada.

Em entrevista com o elenco que compõe a adaptação em português, da qual o O POVO esteva presente, Rocco Pitanga, que faz a voz de Bruce Wayne, dá detalhes sobre seu processo de preparação. “Eu comecei revendo todos os filmes, desde o de 1966 até este último que chegou aos cinemas. Fiz muito exercício de dicção e projeção, além de ter me deixado bem disponível para ser dirigido. Resolvi até fazer atividades físicas, tentar me aproximar do corpo do Batman me ajudava na hora de interpretar”, diz ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto 'Top Gun' ganha sequência 36 anos depois e 'evolui', diz Cruise

"Avatar 2" ganha primeiro trailer, que destaca visuais de Pandora; assista

Cinemateca Brasileira reabre com filme inédito do Zé do Caixão

Marketing ou tendência? Tênis sujo e rasgado da Balenciaga gera debate

Aposta em novo formato

Além de Rocco, o elenco conta com Tainá Muller (Barbara Gordon), Augusto Madeira (Charada), Hugo Bonemer (Ceifador), Marcelo Várzea (Dr. Hunter) e Maria Bopp (Vicki Vale). “Nenhum de nós imaginou que seria um personagem do Batman. É uma história que nasceu em outro país e chegou até nós em um novo formato. A audiossérie é uma aposta que está acontecendo com base no engajamento, e foi um trabalho feito com muita garra para ficar legal. A gente quer mostrar isso para todo o mundo”, comenta Hugo Bonemer (Ceifador).

O elenco comenta ainda sobre os esforços para gravar uma história somente pelo som, realidade que incentiva a criatividade e inúmeras interpretações. “Todos nós fomos formados pelas imagens que vêm dos quadrinhos e dos filmes. Na hora, tivemos que limpar todas elas e descobrir as nossas. Como é somente som, todo o resto nós criamos juntos. Tenho certeza que a minha Gotham, na minha cabeça, é diferente do que está na cabeça dos outros, mas é bacana descobrir isso em grupo e reinventar os cenários”, afirma Marcelo Várzea que interpreta o dr. Hunter.

Hugo Bonemer foi mais a fundo e revelou técnicas de atuação usadas na gravação do seu personagem. “Eu treinava uma respiração mais curta mas que fosse bem audível. Também tentava contorcer meu corpo, tencionar minha musculatura para interferir na voz. Me ajudou demais pensar na parte física durante o processo”, diz ele.

Todo o elenco exaltou o processo de gravação, caracterizando-o como “leve e divertido”. “A gente tem uma mega sorte de poder fazer parte de uma estreia que trata de um personagem icônico que é o Batman. Foi uma mega produção, com roteiro incrível e estamos torcendo muito para que dê certo, para que se abra esse mercado e novas histórias sejam contadas”, afirma Augusto Madeira (Charada).

A série é uma produção da Spotify Studios em associação com Ultrassom Music Ideas, adaptada do original dos Estados Unidos “Batman Unburied”, produzido por Phantom Four e Blue Ribbon Content em associação com Wolf at the Door, criado por David S. Goyer, responsável pela trilogia Batman-Cavaleiro das Trevas.



Podcast Batman Despertar

Clique aqui para ouvir

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags