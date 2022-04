Áudiossérie "Batman Despertar" estreia na terça, 3, no Spotify

A áudiossérie Original Spotify “Batman Despertar” estreia globalmente na terça-feira, 3 de maio. A produção apresenta um serial killer conhecido como “Ceifador” que aterroriza Gotham City, mas, dessa vez, Batman não aparece para salvar a cidade.

A adaptação em português conta com Rocco Pitanga, Camila Pitanga, Tainá Muller, Hugo Bonemer, Maria Bopp e outras estrelas da dramaturgia nacional.

A série é um trabalho da Spotify Studios em associação com Ultrassom Music Ideas, adaptada do original dos Estados Unidos “Batman Unburied”, produzido por Phantom Four e Blue Ribbon Content em parceria com Wolf at the Door. Obra foi criada por David S. Goyer, responsável pela trilogia Batman-Cavaleiro das Trevas.

Nesta história inédita, Bruce Wayne não tem nenhuma memória de que um dia foi o Cavaleiro das Trevas. Ele é um patologista forense e está começando a autópsia no corpo da recente vítima do serial killer quando é atacado pelo próprio Ceifador.

Bruce fica cada vez mais obcecado com o assassino, e seu pai, Dr. Thomas Wayne, determina que o filho precisa iniciar terapia com o Dr.Hunter, um estranho psicólogo. Sem poder contar com Batman, Barbara Gordon precisa da ajuda do segundo detetive mais inteligente de Gotham: O Charada.

O diretor de cinema Daniel Rezende ("Bingo", "Turma da Mônica" e "Tropa de Elite") e a diretora de voz, Marina Santana, assinam a direção da adaptação para o Brasil. Esse será o primeiro projeto a estrear como parte do acordo plurianual entre Spotify, Warner Bros e DC. A parceria trará personagens icônicos da DC em novos podcasts do Spotify com o intuito de unir os fãs em uma obra inovadora.

A áudiossérie estreia globalmente com oito adaptações do roteiro original dos Estados Unidos desenvolvidas para o Brasil, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão e México.

No dia 19 deste mês, a produção sonora ganhou seu trailer oficial: “Gotham ouvintes, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse Ceifador. Como é que você se sente com esse maluco à solta?”, pergunta Vicki Vale na abertura. Escute aqui e prepare-se para mergulhar nesta inovadora Gotham City. Mas, cuidado: quanto mais fundo você vai, mais escuro fica.

