Bailarino cearense lança vaquinha online para custear tratamento de câncer

Após sete anos atuando no ballet, Pedro Salles precisou se afastar dos palcos para cuidar de sua saúde

Lutando contra o câncer de pele, o bailarino cearense Pedro Salles, de 25 anos, lançou uma vaquinha online para arrecadar fundos e custear as despesas do tratamento. Por meio das redes sociais, ele informou que precisa de uma cadeira de rodas e ajuda financeira.



Pedro trabalhava como professor de dança e cabeleireiro, mas há um ano sua vida mudou ao ser diagnosticado com câncer de pele. "Estou passando por um momento muito difícil, de não poder andar porque estou muito fraco. Tô me recuperando com a quimioterapia", explica em entrevista ao O POVO.

"Sou bailarino e professor há sete anos e tive que parar os trabalhos por conta de tudo isso", conta. "Como minha família não tem condições, nem eu, criei um meio de arrecadação. Toda ajuda é bem-vinda", declara.

O bailarino criou uma vaquinha através de uma plataforma online e também está recebendo doações via PIX. Confira:





Acesse a vaquinha online clicando aqui

