Fadista portuguesa Cuca Roseta se apresenta em Fortaleza nesta terça, 10

O Vila Galé Fortaleza recebe a fadista portuguesa Cuca Roseta nesta terça-feira, 10, às 20 horas. O show da artista, que será realizado na Cervejaria Portuguesa, localizada na Praia do Futuro, encerra a turnê de comemoração dos 20 anos da rede no Brasil.

O repertório de Cuca apresenta o álbum "Meu", lançado em 2020, assim como fados mais conhecidos e populares. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla por R$ 250, valor que também inclui jantar com entrada, prato principal e sobremesa.

O Vila Café ainda desenvolveu pacote exclusivo de R$ 452,50 com uma diária no hotel, além do show e jantar completo. Para acessar os pacotes é necessário incluir o promocode "CUCA" em reserva feita pelo site ou pela Central de Reservas do hotel.

Sobre a artista

A fadista Cuca Roseta começou a cantar com 18 anos. Desde então, a artista lançou seis álbuns de estúdio, como o disco "Riû" (2015), produzido por Nelson Motta. O trabalho de Cuca tem influência do flamenco, do samba, da música árabe e do jazz.

Vila Galé Fortaleza recebe Cuca Roseta

Quando: terça-feira, 10, às 20h

Onde: Cervejaria Portuguesa (Av. Clóvis Arrais Maia, 5164, Praia do Futuro)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 250

Entradas podem ser adquiridas pelo Sympla, pelo site ou pela Central de Reservas.

