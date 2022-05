Viiixe reúne mais de 25 mil pessoas em Fortaleza no fim de semana

"O forró venceu", celebrou Xand Avião, que além de cantar faz parte da organização do evento. A programação contou ainda com Nattan, Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro, João Gomes e Tarcísio do Acordeon

Com muita animação, o “Festival Viiixe Forró e Piseiro” aconteceu na noite do último sábado, 7, em Fortaleza. O evento ocorreu no Marina Park e reuniu público de mais de 25 mil pessoas que curtiu o som de nomes famosos do forró atual.

Nattan, Vitor Fernandes, Zé Vaqueiro, João Gomes, Xand Aviões e Tarcísio do Acordeon foram os responsáveis por fazer com que a festa chegasse até a manhã do dia seguinte. O POVO conversou com alguns deles, que falaram sobre a importância do evento.

Presente tanto na lista de atrações, assim como na organização, Xand Avião afirmou estar "muito feliz" com a aceitação do público que, para ele, foi surpreendente. “Não esperava, pensei que ia dar umas 15 mil pessoas, deu mais de 25 mil”, disse ele, que acumula mais de 20 anos de carreira.

“Eu acho que o forró merecia um festival como esse. A gente viu por aí festival de sertanejo e eu queria que tivesse um festival de forró, só que não imaginava que seríamos nós que iríamos criar. Onde a gente lançou está sendo muito bem aceito, então estou muito feliz. O forró venceu”, celebrou.

Ainda novo no cenário, mas com sucesso nas redes sociais e plataformas de streaming, Nattan foi o responsável pela abertura do Viiixe. “Eu falo que tenho poucas experiências com palco já que as coisas aconteceram comigo na pandemia. Subir no palco e ver a galera cantando é um sentimento surreal”, afirmou.

Da mesma geração, Zé Vaqueiro fez questão de agradecer pela oportunidade de se apresentar em uma casa de shows lotada. “A gente ralou muito para estar onde a gente está hoje. Deus nos apresentou as oportunidades, nos abriu as portas e abençoou com sucesso”, comentou.

O festival está previsto para acontecer ainda em outras capitais pelo Brasil com artistas que têm ganhado muito espaço nos últimos meses, principalmente no meio digital, a exemplo de João Gomes, que também esteve no evento, onde viu o público cantar seus sucessos.

Pernambucano de Serrita, ele declarou se sentir muito abençoado e comemorou o fato de estar ao lado de “pessoas que são escolas” no mundo artístico.

“Desde pequeno a música sempre esteve muito presente na minha vida, principalmente as músicas de vaqueiro, os forrós. Chega eu me arrepio só de lembrar, passa um filme das primeiras vezes que a gente escuta, acho que fica marcado”, disse, emendando: “Para cima, para baixo, estamos lá no meio tocando forró. No meio que nem caroço de abacate".



