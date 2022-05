Dragão do Mar: confira detalhes sobre a programação do final de semana

Nesse fim de semana, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) terá as apresentações "Napoleão" e "Conjunto Ceará Show".

No sábado, 7, e domingo, 8, pais e filhos poderão se divertir com a peça infantil “Napoleão”, do grupo Pavilhão da Magnólia, no Teatro Dragão do Mar, às 17h. O grupo apresenta os conflitos da infância em forma de peça teatral ao narrar a história de um menino tímido e sonhador chamado Napoleão, que conta com a ajuda dos amigos para lidar com a pressão familiar.

Em uma época em que a criação tradicional ensina os pais a projetarem as próprias expectativas nos filhos, as crianças acabam tendo os próprios desejos suprimidos para agradar a família. É essa a problemática que o espetáculo busca tratar, mostrando que os filhos também merecem opinar sobre o futuro.

Apesar de ser denominada como uma peça infantil, a apresentação atinge tanto crianças, quanto adultos ao debater uma relação familiar conflituosa. A trama tem um cenário contrastante entre o filho que quer ser um cantor de rock e o pai que deseja que ele se torne um militar, mas, apesar desse embate, o protagonista tenta lançar um olhar sensível e amoroso sobre a situação.

"O Pavilhão da Magnólia inaugurou a retomada das temporadas de teatro infantil do Teatro Dragão do Mar nos fins de semana com seu repertório de espetáculos voltados para a infância. Durante o mês de abril, o grupo apresentou obras que trazem à tona importantes discussões acerca da cultura da infância. Com as temporadas, o grupo tem ampliado cada vez mais o seu público e reiterado a importância de uma programação contínua e de excelência voltada para o público infantil", afirma Samara Garcia, gerente de programação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Além disso, Samara revela que um novo espetáculo desse grupo teatral está por vir. Também voltado para o público infantil, a peça se chama “Suelen Nara Ian” e tem direção de Miguel Vellinho.



"Conjunto Ceará Show" se despede do Teatro Dragão do Mar

Nesse final de semana, o “Conjunto Ceará Show” fará suas últimas apresentações às 20h, no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo conta com os atores Denis Lacerda, Maurício Batuta, Mateus Franklin e Moisés Loureiro para apresentar uma narrativa de comédia sobre o bairro de Fortaleza conhecido como Conjunto Ceará.

Assim, a peça busca dialogar com o cotidiano dos moradores da Cidade por meio do humor político, ou seja, ao mesmo tempo em que serve como entretenimento, o espetáculo também aborda críticas sociais.

O enredo é dividido em quatro partes, assim como o bairro que inspirou a apresentação, e usa da metalinguagem, por ser uma peça que fala sobre si mesma. Da montagem até a apresentação, o espetáculo usa o humor para falar sobre um dos bairros mais memoráveis da Cidade.

Programação no Dragão do Mar

Peça "Napoleão"

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81)

Quando: sábado, 7, e domingo, 8, às 17h

Espetáculo "Conjunto Ceará Show"

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81)

Quando: sábado, 7, e domingo, 8, às 20h

Ingressos variam entre R$ 15 e R$ 50. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria.



