BTS anuncia lançamento da coletânea "Proof" para o mês de junho

O novo disco será disponibilizado a partir do dia 10 de junho e conta com três faixas inéditas

O grupo sul-coreano BTS divulgou o lançamento da coletânea chamada "Proof", composta por três CDs com os maiores sucessos da banda e três faixas inéditas. O anúncio foi realizado na última quarta-feira, 4, em live feita pela Big Hit Music, agência do grupo.

Com pré-venda já disponível, o álbum será lançado no dia 10 de junho e é uma celebração aos nove anos de carreira. No Youtube, o grupo liberou um trailer com trechos de diferentes músicas que estarão no disco. O clipe já alcançou mais de 5,7 milhões de visualizações e está em alta no Brasil.

O nome do disco faz alusão ao nome coreano do grupo, (Bangtan Sonyeondan), e também é uma menção à música "We Are Bulletproof pt2", segunda faixa do EP de estreia, "2 Cool 4 Skool". A canção soma mais de 100 milhões de streams no Spotify.

O conjunto formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook retornou aos palcos no mês de março, em Seul, capital da Coreia do Sul. Os seguidores do grupo, conhecidos como ARMY, esgotaram os ingressos para os shows em poucos minutos. Os eventos ainda foram transmitidos em várias salas de cinema pela Brasil, sendo exibidos em Fortaleza no Shopping Iguatemi e Shopping RioMar.

