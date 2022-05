Dado Dolabella fala sobre vida na Chapada dos Veadeiros: "Um detox"

O artista saiu do Rio de Janeiro e se mudou para região turística de Goiás. Em publicações nas redes sociais, Dado fala sobre sincronicidade com a natureza

O ator Dado Dolabella, 41, passou por drásticas mudanças na rotina. Nos últimos meses, ele decidiu se mudar para Alto Paraíso, cidade turística na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. "Está sendo um detox e tanto", escreveu em publicação nas redes sociais.

Dado é vegano há sete anos e afirma que tem buscado uma transformação ainda mais radical após deixar o Rio de Janeiro. O artista compartilha diariamente a sua rotina em meio a paisagens como a Cachoeira Santa Bárbara, ponto turístico no município de Cavalcante, vizinho a Alto Paraíso. "Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Em terras, águas e ares bastante contaminados pela ganância e pelo consumismo desenfreado", continua na postagem.

As experiências cotidianas envolvem trilhas e rituais de meditação. "Na cidade grande jamais tive o privilégio do meu relógio biológico estar cem por cento sincronizado com o da natureza. Acordar com o show das araras, dos piriquitos, dos passarinhos, dos tucanos fluindo ao som das águas, as cinco e meia da manhã para contemplar toda beleza e o esplendor que é o nascer do novo dia", relata.

