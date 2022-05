Com "Inferninho", Itaú Cultural Play lança filmes nesta sexta-feira, 6

A plataforma de streaming do Cinema e Audiovisual Itaú Cultural Play adiciona sete produções brasileiras nesta sexta-feira, 6. As narrativas partem das mostras Todos Os Gêneros e Imagens do Trabalho, e focam em projetos que relatam as contradições dos personagens, com tramas que envolvem conflitos em greves e abusos trabalhistas. Temáticas como identidade de gênero e sexualidade também são destacadas.

Uma dos filmes que estará disponível é "Inferninho" (2018), dos cearenses Guto Parente e Pedro Diogénes. Na história, o cenário do bar é amplificado como um espaço de abrigo. O roteiro trata sobre sonhos não realizados e a difícil realidade de lidar com a frustração. Deusimar, a dona do bar, pensa em ir embora e deixar tudo para trás. Entretanto, ela conhece o marinheiro Jarbas, por quem se apaixona. O encontro causa uma transformação na rotina dos funcionários e frequentadores do ambiente.

Outra produção que estreia no catálogo é o longa-metragem "Eles Não Usam Black-Tie" (1981), grande clássico do cinema nacional. A adaptação da peça do diretor Gianfrancesco Guarnieri foi eleita pela crítica com um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O elenco conta com atores importantes da dramaturgia, como Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves e Bete Mendes.

Os demais títulos são "Arábia" (2007), "Conterrâneos Velhos de Guerra" (1990), "Dupla Jornada" (1975), "Pela Janela" (2017) e "Corpo Elétrico" (2017). Com acesso gratuito, a plataforma de streaming é acessível para dispositivos móveis IOS e Android, e pode ser acessada pelo site.

Confira a lista completa de filmes:

MOSTRA IMAGENS DO TRABALHO

"Arábia" (2007)

Duração: 96 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

"Eles não usam black tie" (1981)

Duração: 124 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

"Conterrâneos Velhos de Guerra"

Duração: 200 minutos

Classificação indicativa: Livre

"Dupla jornada" (1975)

Duração: 54 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

"Pela Janela" (2017)

Duração: 87 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

MOSTRA TODOS OS GÊNEROS

"Corpo elétrico" (2017)

Duração: 94 min

Classificação indicativa: 16 anos

"Inferninho" (2018)

Duração: 82 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

