Vídeo: Ana Maria Braga engasga com bolo e não consegue encerrar o "Mais Você"

Na manhã desta terça-feira, 4, durante o "Mais Você", a apresentadora Ana Maria Braga engasgou enquanto provava um bolo de geleia de laranja. Após o susto, a repórter Juliane Massaoka, que apresentava o programa com Ana, afirmou que a apresentadora está bem.

A apresentadora começou a tossir e chegou a tomar um copo de água, mas a tosse não passou. Por conta do estado de Ana, o programa foi encerrado por Juliane, que narrou a mensagem final do "Mais Você".

Sobre o assunto Ana Maria Braga se veste de onça para comemorar estreia da novela Pantanal

"Filho" do Louro José aparece no Mais Você e emociona Ana Maria Braga

Ana Maria Braga escolhe nome de novo Louro José

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O engasgo aconteceu quando Ana começou a servir o pedaço para Lourito, ou, como ela o chama, Louro Mané. A apresentadora tentou se desculpar com os telespectadores, mas não conseguiu.

Já no fim, ela brincou, pondo as mãos para cima e falando que iria chamar São Brás, o santo protetor das gargantas, invocado em casos de engasgo.

Em seu perfil no Instagram, Juliane Massaoka comentou o ocorrido. "Que manhã meus amigos, que manhã... Passo aqui para tranquilizar todo mundo e dizer que a Ana Maria Braga está bem. Acreditamos que ela engasgou com um pedaço da laranja que estava no calda do bolo", explicou ela.

Veja o momento:

Gente? Ana Maria Braga engasgou AO VIVO no #MaisVocê ao ponto de não conseguir encerrar o programa. Tadinha!!pic.twitter.com/i9pfv2K1Ax — PAN (@forumpandlr) May 4, 2022

Tags