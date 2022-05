Ana Maria Braga escolhe nome de novo Louro José

A apresentadora, que se denomina "avó" do fantoche de papagaio, ignorou o voto do público e escolheu o nome que mais gostou para o novo companheiro

Em seu programa matinal "Mais Você", exibido na TV Globo, Ana Maria Braga determinou qual será o nome do seu novo companheiro, que substituirá o Louro José. "O mais votado foi Lourito, mas como eu sou a sua avó, eu vou te chamar de Louro Mané", afirmou a apresentadora. A escolha foi feita na manhã desta segunda, 2.

Votação popular

O nome mais votado pelo público para ser escolhido como o nome do novo fantoche que substituirá o conhecido Louro José como o companheiro de Ana Maria Braga no "Mais Você" foi Lourito. Só que a apresentadora gostou mais de outro nome: Louro Mané. E decidiu que, por ser a "avó" do papagaio, pode escolher o nome que levará.

O boneco foi apresentado ao público em abril, e agora, com a escolha do nome, é definitivamente estabelecido como parte do programa. Louro Mané, como passará a ser chamado, substitui o papagaio interpretado por Tom Veiga, amigo de longa data de Ana Maria Braga, que faleceu em 2020.

