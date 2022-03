Ana Maria Braga se veste de onça para comemorar estreia da novela Pantanal

Na expectativa da estreia do primeiro capítulo do remake da novela Pantanal, clássico da teledramaturgia brasileira, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu vestida de onça em seu programa Mais Você, da TV Globo, nesta segunda-feira, 28.

Nas redes sociais, Ana publicou um registro da escolha do look e questionou seus seguidores: "Se você tivesse que escolher um personagem do Pantanal…'. Um dos comentários mais curtidos, é do cantor Lulu Santos que respondeu dizendo que seria uma "tigresa".

Além de Lulu, outros seguidores fizeram questão de comentar a fantasia da apresentadora e elogiar a caracterização. "Mal começou a semana e você já está simplesmente espetacular", escreveu Juliane Massaoka.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, Pantanal foi lançadada em 1990 pela extinta emissora Rede Manchete e chegou a bater a audiência da TV Globo na época. Ela foi eleita a quarta melhor novela do Brasil pela Veja.

Bom dia, bom dia, bom dia! Vem que o #MaisVocê já começou pic.twitter.com/ANOcWakSek — TV Globo (@tvglobo) March 28, 2022

A nova versão estreia nesta segunda, 28 de março, no horário nobre, das 21h, da TV Globo, com um elenco composto por nomes como Jesuíta Barbosa, Alanis Guillen, José Loreto, Juliana Paes e Marcos Palmeira, e com expectativa de emplacar mais um sucesso.

Na edição ao vivo do Mais Você transmitida nesta manhã, Ana Maria declarou: "Como eu vou fazer uma ponta na novela "Pantanal" que estreia hoje, vim a caráter!".

A apresentadora é conhecida nacionalmente por suas aparições e comentárioscômicos.Ainda neste mês de março, a jornalista jáapresentou o Mais Você usandoum colar de cenouras e uma bolsa em forma de botijão de gás em manifestação a alta dos preços nos supermercados.

