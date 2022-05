No Limite 2022: "Temos uma temporada mais extrema", diz Fernando Fernandes

Nova temporada do programa estreia nesta terça-feira, 3. A locação dos desafios será na Praia Dura, no litoral norte de São Paulo

A nova temporada do reality show 'No Limite' estreia nesta terça-feira, 3. Com apresentação do atleta paralímpico e ex-BBB Fernando Fernandes, os 24 participantes encaram desafios extremos na Praia Dura, situada no litoral norte de São Paulo, imersos e completamente isolados na natureza. “Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo. Eu gosto de ver as pessoas se desafiarem. Conseguir extrair o máximo dos participantes, esse é meu objetivo”, afirma Fernando.

O programa também terá um terceiro episódio semanal do programa 'A Eliminação', comandado por Ana Clara Lima. Fernando ainda pontua que o elenco é composto por fãs do programa: "Se você não estiver preparado, não vai sobreviver ao jogo". Confira a entrevista completa com o apresentador:

- Como foi receber o convite para apresentar o ‘No Limite’? Você já era fã do programa?



Fernando: Sou fã do ‘No Limite’ desde moleque, e sempre quis participar, só não imaginava que seria como apresentador (risos). Foi um prazer enorme receber esse convite. Sinto que minha vida foi forjada para estar aqui. O programa tem parte da minha essência, sou um atleta outdoor, vivo no limite, em uma cadeira, muitas vezes com a minha vida em jogo. Esse ambiente é o meu habitat.

- O que pode adiantar desta edição?

Fernando: Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo. Eu gosto de ver as pessoas se desafiarem. Conseguir extrair o máximo dos participantes, esse é meu objetivo.



- O que você pode contar sobre os participantes? Eles estão preparados?

Fernando: Acredito que esse ano os participantes tenham se preparado ainda mais, porque são todos fãs do programa. Pessoas anônimas que assistem o reality, conhecem as provas e sabem o que vão encontrar. A preparação é necessária porque aqui é selva, condições extremas, e se você não estiver preparado, não vai sobreviver no jogo. Não só fisicamente, como também psicologicamente.

- E você, fez algum tipo de preparação?

Fernando: Me preparei como se estivesse indo para uma final de canoagem, como se minha vida estivesse em jogo. Desde quando recebi o convite até chegar aqui, treinei como se estivesse indo para o campeonato mundial mais importante da minha vida. Porque é. Estou colocando tudo em prática. Tudo o que eu tenho para dar, está aqui. E agora começo a passar tudo isso para vocês.

