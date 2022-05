Piseiro: cearense Mari Fernandez lança DVD após conquistar o País

Dona de feitos raros no consumo digital de música, a cantora cearense Mari Fernadez celebra primeiro ano de carreira com DVD ao vivo

Apesar das inúmeras conquistas junto ao público, Mari Fernandez tem apenas um ano de carreira. Para celebrar o feito, a artista lança agora seu primeiro DVD, um projeto audiovisual com 14 faixas, dentre elas, o grande sucesso “Não, Não Vou”. O hit do piseiro levou a artista cearense ao Top 1 do Spotify Brasil em 2021 — um feito raro no mercado musical quando se trata de música solo de artistas femininas.

A artista nasceu no município Alto Santo e tem 21 anos. Em entrevista ao O POVO, Mari conta que já cantava quando pequena em escolas e igrejas e, com o passar do tempo, começou a se apresentar em restaurantes e barzinhos da sua cidade. Foi em abril de 2021 que lançou seu primeiro álbum, intitulado “Piseiro Sofrência”, e se tornou nacionalmente conhecida. A cantora, que também é dona dos singles “Parada Louca” e “Ficante Fiel”, já conta com mais de um milhão de seguidores nas suas redes sociais.

O DVD da artista foi gravado em Fortaleza, em março deste ano, com um público de mais de seis mil pessoas. Mari explica que não foi um projeto fácil de tirar do papel. “Muitas pessoas do ramo da música questionaram a realização do DVD pelo trabalho que é, por exigir um público, por ser ao vivo e outros fatores. Perguntavam por que não um clipe ou um EP. Eu me preocupei bastante. Como eu me prepararia para transmitir toda uma emoção pra galera que ia me ver? É muito difícil fazer um show, mais difícil ainda fazer um show gravando, mas tomamos essa decisão”, conta.

Mari revela que houve dúvidas sobre a escolha do lugar, estava entre São Paulo e Fortaleza, mas optou pela cidade onde tudo começou, ressaltando se sentir super acolhida pelo público da região. “Eu senti que o projeto ia ser grandioso e que as pessoas esperavam isso. A gente queria fazer algo para comemorar meu um ano de carreira e queríamos que o DVD ainda estivesse fazendo sucesso daqui cinco anos ou mais”, destaca.

O projeto audiovisual teve a participação de outros grandes nomes do forró e do piseiro, como Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nathanzinho e Simone & Simaria. “Dividir o palco com grandes nomes me deixava tensa. Uma das participações que mais me preocupava eram a Simone e a Simaria. O potencial vocal das duas é enorme, elas são referências, inspirações minhas e são mulheres. Eu tinha medo que existissem comparações, elas estão há muito tempo no mercado da música e eu sou muito nova”, detalha Mari.

A artista comenta que nos bastidores chegou a pensar que não conseguiria, mas que o apoio dos seus colegas de produção a ajudaram bastante. "Meu amigo olhou pra mim e falou assim: 'não chore não, senão vai borrar a maquiagem. Eu confio em você, sobe lá em cima e faz teu nome. Está todo mundo te esperando, o DVD é seu, a galera veio porque torce por você, não os decepcione'", revelou a cantora.

Mari Fernandez disse apostar muito em todas as suas músicas, mas que neste DVD os carros-chefes são em “Para de me Assistir”, “Intuição” e “Pode Apostar”. “A música com o Xand Avião, ‘Pode Apostar’, é muito Hit, essa parada que o pessoal está bem acostumado a me ouvir cantar. Quem sabe vem aí mais TikTok, se quiserem criar dancinhas podem fazer que a gente acompanha”, aponta a artista sobre suas músicas no aplicativo que vêm viralizando com coreografias

A cantora ainda comenta sobre os desafios que enfrentou por ter ganhado tanto sucesso em um curto espaço de tempo. Para ela, era muito complicado fazer com que as pessoas a conhecessem, pois todos estavam ouvindo sua música, mas poucos sabiam quem estava cantando. “Por um bom tempo tivemos que trabalhar com a imprensa, programas de entrevista, dentre outros, para o pessoal se adaptar com a minha imagem, meu rosto. Tiveram muitos julgamentos, no sentido de que eu só ia ter aquele único sucesso que foi a canção “Não, Não Vou”. Eu queria mostrar que iam ter várias outras músicas. Você se cobra muito para entregar além do que esperam, mas no final isso fez com que eu me dedicasse ainda mais”, elabora.

A artista também traz à tona ajustes da própria rotina “Eu não estou aqui para brincadeira, tenho 21 anos e já não tenho mais espaço para uma boa parte da minha vida pessoal. Me falta tempo com família, tempo para dormir e tempo pra namorar, esse daí eu não tenho de jeito nenhum”, conta Mari, aos risos. Mas, mesmo diante dessa nova realidade, a artista se enxerga muito feliz. “Eu estou vivendo isso intensamente, quero dar meu máximo, quero acertar em várias músicas desse DVD, sei que as canções têm potencial e eu vou pra cima”, completou ela.

Mari Fernandez relata seu desejo de trabalhar em outros estilos musicais. “Eu venho trabalhando muito, conheço meus limites e meu potencial. Não quero me prender a estilos, quero ser uma artista extremamente nacional, se Deus quiser, talvez, até internacional”, diz ela.

“Eu sempre quis que as pessoas cantassem minhas músicas junto de mim. Na gravação do DVD, eu vivi esse grande sonho. Eu ainda tenho muitos sonhos, tudo é muito novo e eu ainda estou aprendendo. O que for pra ser, sei que Deus vai providenciar”, conclui a cearense.

