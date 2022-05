Ícone do Carnaval, Luxo da Aldeia faz show após dois anos longe dos palcos

Apresentação do bloco Luxo da Aldeia ocorre no sábado, 7, no BNB Clube. Ingressos já estão disponíveis

"A vida nas horas que cansa / Sempre é bom / Quando aparece um carnaval". Os versos da canção "Um Ano a Mais", do cearense Fagner, ajudam a anunciar: depois de mais de dois anos sem apresentações presenciais, o bloco Luxo da Aldeia volta aos palcos neste sábado, 7, a partir das 17 horas. A apresentação que marca o retorno do grupo será no BNB Clube e os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40.

As entradas para a apresentação já podem ser adquiridas na bilheteria do BNB Clube e, caso a opção de pagamento seja Pix, no WhatsApp de número (85) 4006-7242 (atendimento de segunda à sexta, de 8 às 18 horas).







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luxo da Aldeia (@luxodaaldeia) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos ícones da folia carnavalesca de Fortaleza, o Luxo da Aldeia completa 15 anos desde a criação em 2022; desde quando começou a se apresentar nas programações de Carnaval, já se vão dez anos.

O reencontro com o público promete trazer o repertório já consagrado: além da citada canção de Fagner, sucessos do cancioneiro cearense — como "Terral" e "Carneiro", ambas de Ednardo — e composições autorais — como "Ó, Linda Fortaleza" e "Marcha do Desencontro" — devem animar a folia fora de época.

Sobre o assunto Humberto Gessinger faz show em Fortaleza em maio; veja data e preço

Com mais de 300 obras, exposição "Sempre Fomos Modernos" estreia no Mauc

5 anos sem Belchior: o legado do músico pelo Ceará

Luxo da Aldeia no BNB Clube

Quando: sábado, 7, com abertura dos portões às 17 horas e início do show às 18 horas

Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646, Aldeota)

Quanto: R$ 20 (meia e sócios do clube) e R$ 40 (não sócios do clube)

Vendas na bilheteria do clube ou no WhatsApp (85) 4006-7242 (somente via Pix)

Mais informações: (85) 4006 7200



Tags