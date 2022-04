10 músicas para o fim de semana; de Justin Bieber a Sam Smith

Escute pop, eletrônica, sertanejo entre outros ritmos na seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte

Justin Bieber, Elza Soares, Sam Smith, Miley Cyrus e Zé Vaqueiro são alguns dos artistas que tiveram trabalhos lançados. Tem álbum novo, EP, single, clipes em diferentes estilos musicais para você curtir o fim de semana do seu jeito. Confira a seleção do Vida&Arte:

1. Justin Bieber - I Feel Funny

Justin Bieber surpreendeu os fãs ao lançar uma nova música e clipe com menos de 1 minuto e 30 segundos. Dirigido por Cole Bennett, o clipe foi gravado durante os bastidores de um outro vídeo, "Honest", que deve ser lançado em breve.

2. Elza Soares - Meu Guri



Falecida em janeiro deste ano, Elza Soares ainda tem alguns trabalhos póstumos. Um deles, que acaba de ser divulgado, é o clipe de "Meu Guri", música escrita por Chico Buarque, ganha interpretação da cantora em homenagem ao seu falecido filho, apelidado de Garrinchinha. O vídeo faz parte do projeto audiovisual "Elza Ao Vivo no Municipal", que será lançado no dia 13 de maio.



3. Sam Smith - Love Me More

Sam Smith lançou o clipe de "Love Me More". A faixa reflete sobre autocríticas e amor próprio. No vídeo, Sam mostra ao público imagens de quando era criança.



4. Simone & Simaria - Bar das Coleguinhas 2



Está entre nós o EP "Bar das Coleguinhas 2" de Simone & Simaria. Gravado em 2020, o projeto teve seu lançamento adiado por conta da pandemia de Covid-19, mas agora o público pode conferir as 6 faixas gravadas pelas coleguinhas

5. Miley Cyrus - Attention (Deluxe)

Após lançar o álbum ao vivo, intitulado "Attention", Miley divulgou uma versão deluxe do projeto. O trabalho agora inclui o medley "Mother's Daughter/Boys Don't Cry" gravado com Anitta no Lollapalooza.



6. Zé Vaqueiro - Do Melhor Jeito

Zé Vaqueiro lançou seu novo EP, intitulado "Do Melhor Jeito". O trabalho é composto por 5 faixa inéditas, com letras românticas e forró eletrônico.

7. PSY e Suga - That That

Conhecido por "Gangnam Style" e "Gentleman", o artista sul-coreano PSY se juntou a Suga do BTS para lançar "That That". A música ganhou um clipe inspirado nos filmes de faroeste.

8. Mateus Carrilho - Faz Fumaça (Remix)

O single “Faz Fumaça”, do Mateus Carrilho, ganhou um remix Brega Funk e assinado por BNB No Beat. A canção original foi lançada em fevereiro deste ano e fala sobre uma paixão à primeira vista durante uma festa com amigos em momentos de curtição.

9. Aazar, French Montana, Mariah Angeliq, ZAAC e Dany Synthé - The Carnival



Alexis Duvivier, também conhecido como AAZAR, lança seu novo single, “The Carnival”, uma colaboração feita ao lado de French Montana, Mariah Angeliq, Dany Synthé e do brasileiro ZAAC.

10. Lia Almeida - Ao Vivo Em Brasília



Natural de Quixadá, Ceará, Lia Almeida lança o EP "Ao Vivo Em Brasília". A cantora saiu do interior do Ceará para seguir o sonho no sertanejo. Comparada a Marília Mendonça, ela é uma das promessas do feminejo.



