Luiza, da dupla com Maurílio, anuncia carreira solo: "Me sinto pronta"

Em texto publicado em seu perfil no Instagram neste sábado, 30, a cantora sertaneja Luiza anunciou que retornará aos palcos e que iniciará carreira solo. A informação foi divulgada quatro meses após a morte do cantor Maurilio, com quem ela fazia dupla musical. Além disso, ela assumirá seu sobrenome como nova assinatura artística: Luiza Martins.

“Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos, e quase, quase mesmo, me perdi de mim. Compreensível. Tenho muito respeito pela minha dor, porque ela é real. Eu tinha duas escolhas: ou passava por cima dela e fingia que nada tinha acontecido e em algum momento ela me derrubaria, ou eu enfrentava ela e aprendia a conviver. Eu escolhi a opção 2”, escreveu no início de sua publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo de seu texto, Luiza Martins comentou como se sentiu “impotente” e “sem controle” durante esse período, mas que, a partir de sua fé e do apoio de pessoas que foram colocadas no caminho dela, conseguiu “se levantar”. “Estou de pé. Firme. Dura. Mais dura do que eu queria ser, inclusive. Me sinto pronta para voltar aos palcos. Eu anseio por ele. Eu sonho com os palcos, o público, nada me faz mais realizada do que estar nos palcos”, declarou.

Luiza também falou que está “muito feliz” pelo retorno e que tem “trabalhado duro” para dar o seu melhor aos fãs. Ao agradecer aos seguidores, admitiu que ainda existem “batalhazinhas” para serem resolvidas, mas garantiu que “vai dar tudo certo”.

Por fim, lembrou da trajetória com Maurilio e relatou que continuará sentindo o apoio do amigo. “Tô voltando! Farei os meus sonhos e o do Maurílio se tornarem realidade enquanto eu tiver tempo. Tenho certeza de que ele me olha de onde estiver. Estamos de volta!”, concluiu.

O cantor sertanejo Maurílio morreu em 29 de dezembro de 2021 após uma grave infecção pulmonar. Ele tinha 28 anos. O artista foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD em Goiânia (GO). Inicialmente, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags