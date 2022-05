Daniela Mercury canta hino em show: "Os símbolos do Brasil são nossos"

Cantando o hino nacional e segurando a bandeira do Brasil, Daniela Mercury ressalta a importância de assumir os símbolos da pátria. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais na segunda-feira, 2 de maio, a cantora mostrou um momento de seu show em que enfatizou a importância de resgatar as imagens que representam o Brasil em uma crítica ao governo Bolsonaro, que se apropriou dos símbolos nos últimos anos.

"Todos os símbolos dessa pátria são nossos", declarou a artista no vídeo, vestindo a bandeira do Brasil. Em seguida, ela canta o hino nacional. "Teremos muitos dias de luta pelo Brasil! A bandeira, o hino, as cores e os símbolos do Brasil são nossos", enfatizou na legenda do vídeo.

Durante a campanha para a presidência em 2018, Jair Bolsonaro usou as cores da bandeira do Brasil como símbolos de sua campanha. Desde então, seus apoiadores usam a bandeira como representação de apoio ao presidente, usando a imagem em suas casas, carros e redes sociais.

Artistas brasileiros têm incentivado a população a se reapropriar dos símbolos nacionais. Durante sua apresentação no Coachella, Anitta usou as cores da bandeira em seu figurino e declarou que elas representam o Brasil em geral. "Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país", disse na ocasião.

