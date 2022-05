Fifa 22: jogo grátis na PS Plus a partir de hoje, 3; que horas libera e como baixar

Três novos jogos foram adicionados à plataforma PS Plus em maio: FIFA 22, Curse of the Dead Gods, e Tribes of Midgard. Hoje, 3, será o primeiro dia no qual os usuários do console que assinam a PS Plus poderão ter acesso gratuito aos jogos ofertados; os oferecidos em abril ficaram disponíveis somente até esta segunda, 2.

A PS Plus é o serviço de assinatura próprio da PlayStation, por meio do qual jogos são ofertados de graça ou com desconto para os assinantes. Os jogos gratuitos de maio já estão disponíveis para download.

FIFA 22 é o mais popular e conhecido entre os três. Lançado em 2021, o jogo permite que os players joguem como grandes futebolistas do esporte no nível internacional. Tanto em modo de partidas quanto em modo carreira, quando o jogador forma um time e compete em campeonatos, o jogo oferece oportunidades de customização e acúmulo de conquistas. O jogo é desenvolvido pela EA, a Electronic Arts, que também produz diversos outros jogos esportivos.

Tribes of Midgard é um jogo de role-playing survival, ou seja, cada jogador assume um papel na história para garantir sua sobrevivência. Nele, dez jogadores se unem para defender seu vilarejo contra forças que tentam destruí-lo.

Já em Curse of the Dead Gods, o jogo é single player, o que quer dizer que cada um joga sozinho. Seu personagem procura riquezas enormes, poderes desconhecidos e o único modo de consegui-los é atravessando um templo sombrio em formato de labirinto mortal.



