Reprise de ‘A Favorita’ estreia em maio no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Produção protagonizada por Claudia Raia e Patricia Pillar irá substituir ‘O Clone’ a partir do dia 16 de maio

A novela 'A Favorita' (2008) foi escolhida pela TV Globo para substituir 'O Clone' (2001) no 'Vale A Pena Ver de Novo'. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, por Ana Maria Braga e Fátima Bernardes no intervalo dos programas Mais Você e Encontro. As apresentadoras, inclusive, relembraram um trecho da música "Beijinho Doce", que faz parte da trilha sonora da produção.

A trama conta a rivalidade ente Flora (Patricia Pillar) e Donatela (Claudia Raia). As duas cresceram juntas e decidiram criar a dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Entretanto, Flora foi presa após ser acusada como assassina do marido de Donatela. Ao deixar a prisão, ela procura sua ex-parceira para provar a inocência e acertar contas.

"Donatela e Flora mandaram avisar que a partir do dia 16 de maio, tem muito beijinho doce na telinha! Quem vai acompanhar #AFavorita no #ValeAPenaVerDeNovo comigo?", diz publicação no perfil da emissora nas redes sociais.

A atriz Patricia Pillar celebrou o retorno no Instagram: “É com muita alegria que compartilho a notícia da volta dessa dupla!”, escreveu. Os internautas também comemoraram a reprise, tornando a hashtag ‘#AFavorita’ um dos principais assuntos do Twitter na seção de entretenimento. Em 2020, o enredo entrou no catálogo da plataforma de streaming Globoplay, após vários pedidos dos telespectadores

A história escrita por João Emanuel Carneiro foi ao ar em 2008 e conta com nomes como Mariana Ximenes, Murilo Benício, Cauã Reynold e Taís Araújo no elenco. É a primeira vez que a novela é reprisada na Globo ou no Canal Viva.

