Com mais de 300 obras, exposição "Sempre Fomos Modernos" estreia no Mauc

Com o objetivo de propor um olhar crítico sobre a modernidade e celebrar datas importantes para a arte local e nacional, chega ao Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) a exposição “Sempre Fomos Modernos”. A mostra faz alusão aos 60 anos do museu (completados em 2021), aos 100 anos da Semana de Arte Moderna e aos centenários de nascimento dos pintores cearenses Aldemir Martins e Antonio Bandeira. A abertura será a partir das 9 horas deste sábado, 30, e a entrada é gratuita.

Além de contemplar os autores citados, a exposição é formada por mais de 300 obras (entre pinturas, desenhos, esculturas e outras técnicas) de mais de 100 artistas nacionais e internacionais de várias épocas (do século XV ao século XXI). Nomes como Chico da Silva, Raimundo Cela, Descartes Gadelha, Rembrandt, Sinhá D’Amora e Rubem Valentim fazem parte da seleção.

Em comum, todas as artes disponíveis para a apreciação do público fazem parte do acervo do Mauc e apresentam visão de ruptura com padrões tradicionais artísticos de suas épocas. O recorte da mostra também leva ao público obras expostas pela primeira vez ou após muitos anos na reserva técnica, além de selecionar trabalhos do acervo do museu desenvolvidos por artistas mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.

A exposição tem curadoria do professor associado da UFC Wellington de Oliveira Júnior e de Eliezer Nogueira do Nascimento Júnior, doutor em Design pela Escola Superior de Design Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Esdi/Uerj). O título da mostra, “Sempre Fomos Modernos”, discute outra visão ao livro “Jamais Fomos Modernos”, do antropólogo francês Bruno Latour.

Na obra, Latour estuda a construção da modernidade e aponta que o homem jamais chegou a ser moderno. Para ele, esse seria, na verdade, um projeto que teria falhado. Diante disso, a exposição do Mauc busca propor um sentido contrário à ideia de que o “atual contexto histórico é a afirmação do fracasso do projeto moderno”.

Para o curador Wellington de Oliveira, “o cenário de catástrofe, devastação e exclusão atual é resultado de um projeto que desde sempre apontava para isso”. Assim, a mostra que estreia neste fim de semana também seria “um convite” para pensar o tempo presente e a modernidade.



“Sempre Fomos Modernos” ficará em cartaz até 29 de julho. Para visita de grupos com mediação pelo Núcleo Educativo do Mauc, é necessário realizar agendamento enviando e-mail para [email protected].



Sempre Fomos Modernos

Quando: abertura neste sábado, 30, das 9 às 13 horas; exposição disponível até 29 de julho

Onde: Mauc (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Horários de visitação: de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Quanto: Gratuito



